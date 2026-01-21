Η ηθοποιός, μίλησε για την μάχη που έδωσε με τον καρκίνο την ίδια ώρα που νοσούσε και η μητέρα της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου η Στεφανί Καπετανίδη, όπου και μίλησε για την σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί αλλά και για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Όπως εξήγησε την ίδια περίοδο που πάλευε η ίδια με τη νόσο, διαγνώστηκε και η μητέρα της με καρκίνο, μία συνθήκη που παρά τις δυσκολίες κατάφερε να της φέρει πιο κοντά.

«Ενώ εγώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, μετά απ’ την επέμβασή μου, έμαθα για τη μαμά ότι ξεκίνησαν οι πόνοι. Και άρα μάθαμε μετά από μία εβδομάδα ότι είχε και εκείνη καρκίνο. Εκείνη την ώρα, απλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Νόμιζα ότι μου έκαναν μία κακόγουστη φάρσα. Δεν ήξερα από πού να πιαστώ», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Αλλά όλα γίνονται τελικά, αναγκαστικά μπαίνεις σε ένα χορό που πρέπει να χορέψεις. Σε αυτές τις στιγμές όντως γίνονται κάποια μαγικά πράγματα. Ζεις στιγμές εντελώς διαφορετικές. Και πραγματικά τι να πω».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, σημείωσε πως η κοινή περιπέτεια υγείας τους, έφερε τις δύο γυναίκες πιο κοντά: «Το ευγνωμονώ που μπορέσαμε με τη μαμά μου για δύο μήνες να πούμε πράγματα. Ακόμα ανατριχιάζω. Είναι σημαντικό ότι πραγματικά μπορέσαμε να πούμε «σ’ αγαπώ» η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω να το σκιάζει. Τίποτα. «Κόρη μου, Στεφανή μου, σ’ αγαπώ», «κι εγώ μαμά σ’ αγαπώ». Το πήρα όλο και της το έδωσα. Μόνο αυτό».

