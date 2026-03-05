Σχεδόν οκτώ χρονιά μετά έκλεισε η υπόθεση μεταξύ του Μάνου Παπαγιάννη και της Σοφίας Παυλίδου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Σε δικαστική διαμάχη βρισκόντουσαν τα τελευταία χρόνια ο Μάνος Παπαγιάννης και η Σοφία Παυλίδου έπειτα από την κατηγορία της δεύτερης προς το πρόσωπο του πρώτου για ξυλοδαρμό, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους σε θέατρο της Αθήνας.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018, οπότε και ο Μάνος Παπαγιάννης κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των 4 μηνών με αναστολή. Ο ίδιος, άσκησε έφεση και ο Άρειος Πάγος έκλεισε την υπόθεση απορρίπτοντας την αίτηση αναίρεσης του ηθοποιού.

Ο Μάνος Παπαγιάννης κρίθηκε ένοχος για απλή σωματική βλάβη κατά της συναδέλφου του.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, ο δικηγόρος της Σοφίας Παυλίδου, ο κύριος Αλέξανδρος Μίντζιας, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου υποστήριξε:

«Μετά από 8 χρόνια είναι σημαντική δικαιοσύνη για την κυρία Παυλίδου. Ήταν εκείνη που αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, την πρώτη ημέρα ωστόσο φτάσαμε 8 χρόνια μετά να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Έκατσε με συνέπεια να περιμένει την τελική δικαίωση. Συχνά ακούμε το επιχείρημα περί σκευωρίας δεν είναι πρωτόγνωρη αυτή η στρατηγική, σημασία έχει η καταδίκη κι ότι η υπόθεση έκλεισε. Πλέον δεν έχει κάτι άλλο να συζητάμε».

Λίγο αργότερα, ο δικηγόρος της Σοφίας Παυλίδου μίλησε και στην εκπομπή «Buongiorno» όπου εξήγησε:

«Είχαμε τελειώσει και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το Εφετείο, και στη συνέχεια η πλευρά του κυρίου Παπαγιάννη είχε κάνει αίτηση αναιρέσεως, η οποία συζητήθηκε και απορρίφθηκε. Οπότε, πλέον με βεβαιότητα μπορούμε να μιλάμε για μία αμετάκλητη απόφαση που στο 100% δικαιώνει την κυρία Παυλίδου».

