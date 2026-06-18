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Ιστορικής σημασίας τοποθεσίες της Αθήνας μεταμορφώνονται σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά για το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ.

Η ετήσια κινηματογραφική απόβαση του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ ξεκινά με διάθεση ευφορική και πολυφωνική, μεταμορφώνοντας για άλλη μια χρονιά πανέμορφες και ιστορικής σημασίας τοποθεσίες της Αθήνας σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά και σε ανεξίτηλες εμπειρίες θέασης, τόσο για τους κατοίκους της πόλης όσο και για τους πολυάριθμους επισκέπτες της.

Από τις 18 Ιουνίου έως τις 26 Αυγούστου 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, με ελεύθερη είσοδο και σε τεχνολογικά προηγμένες συνθήκες προβολής, ένα πλούσιο και πολύχρωμο πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά αριστουργήματα, σύγχρονες δημιουργίες και ξεχωριστές συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς.

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τις προβολές του με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων» του Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ, παρουσία του σπουδαίου Αμερικανού πρωταγωνιστή Γουίλεμ Νταφό, του σκηνοθέτη και του συγγραφέα Πάνου Καρνέζη και στις 10 Ιουνίου, σε συνεργασία με το Athens Pride 2026 και με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατό του, ο φεστιβαλικός θεσμός της πόλης τίμησε τον Ντέιβιντ Μπόουι με την προβολή του θρυλικού ντοκιμαντέρ «Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» του Ντ. Α. Πένεμπεϊκερ στην πλήρη, ψηφιακά αποκατεστημένη εκδοχή του, σε μια εντυπωσιακή προβολή που έγινε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου και την οποία παρακολούθησαν 800 θεατές.

Η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, στις 18 Ιουνίου, θα σηματοδοτηθεί από μια σπάνια κινηματογραφική στιγμή: ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, θα βρεθεί στο Θέατρο Κολωνού για να παρουσιάσει «Το Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στο οποίο πρωταγωνιστεί. Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη συνάντηση του Καϊτέλ με τον ανυπέρβλητο Έλληνα σκηνοθέτη, η επιστροφή της ταινίας στην Αθήνα αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο μέγιστο έργο του Αγγελόπουλου.

Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), μετατρέποντας τις καλοκαιρινές βραδιές της πόλης σε στιγμές τέχνης, φαντασίας και φωτός.

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Το πλήρες πρόγραμμα

Ιούνιος

Πέμπτη 18 Ιουνίου

Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού (Λόφος Ιππίου, οδός Ιωαννίνων & Καπανέως), Αθήνα

20:30 ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ | ULYSSES’ GAZE (1995, 179’)

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος | Πρωταγωνιστούν: Χάρβεϊ Καϊτέλ, Μάγια Μόργκενστερν, Έρλαντ Γιόσεφσον, Θανάσης Βέγγος, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Μάνια Παπαδημητρίου

Ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι

Παρουσία του πρωταγωνιστή Χάρβεϊ Καϊτέλ

Επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ

Τρίτη 23 Ιουνίου

Πλατεία Κοτζιά (είσοδος από οδό Αθηνάς), Αθήνα

21:30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRAND BUDAPEST | GRAND BUDAPEST HOTEL (2014, 99’)

Σκηνοθεσία: Γουές ’ντερσον | Πρωταγωνιστούν: Ρέιφ Φάινς, Σίρσα Ρόναν, Έντουαρντ Νόρτον, Τζουντ Λο, Τίλντα Σουίντον, Έντριεν Μπρόντι, Γουίλεμ Νταφό, Χάρβεϊ Καϊτέλ

Ιούλιος

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Πάρκο Ελευθερίας, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα

21:30 Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ | THE VIRGIN SPRING (1960, 89’)

Σκηνοθεσία: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν | Πρωταγωνιστούν: Μαξ φον Σίντοφ, Μπιργκίτα Βάλμπεργκ, Γκιούνερ Λίντμπλομ, Μπιργκίτα Πέτερσον

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο πλαίσιο της έκθεσης Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue. Την ταινία επέλεξε, ειδικά για τη συγκεκριμένη προβολή, ο ίδιος ο καλλιτέχνης, Τζεφ Κουνς.

Δευέρα 6 Ιουλίου

Θερινό Σινεμά ΛΑΪΣ, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα

21:30 Η ΑΠΙΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ | LA FEMME INFIDELE (1969, 98')

Σκηνοθεσία: Κλοντ Σαμπρόλ | Πρωταγωνιστούν: Στεφάν Οντράν, Μισέλ Μπουκέ, Μορίς Ρονέ

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Προαύλιος χώρος ΕΛΙΒΙΠ, Ερμού 134-136, Αθήνα

21:30 ΧΑΠΠΥ ΝΤΑΙΗ | HAPPY DAY (1976, 105’)

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης | Πρωταγωνιστούν: Σταύρος Καλάρογλου, Στάθης Γιαλελής, Γιώργος Μοσχίδης, Κωνσταντίνος Τζούμας, Ζωρζ Σαρρή, Νίκος Μπουσδούκος

Αγγλικοί υπότιτλοι

Επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4Κ από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η προβολή είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Πανουσόπουλο (διευθυντή φωτογραφίας στην ταινία) και στον Διονύση Σαββόπουλο (που έγραψε τη μουσική).

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Προαύλιος χώρος ΕΛΙΒΙΠ, Ερμού 134-136, Αθήνα

21:30 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | THE RIVER (1951, 99΄)

Σκηνοθεσία: Ζαν Ρενουάρ | Πρωταγωνιστούν: Νόρα Σουίνμπερν, Έσμοντ Νάιτ, Αρθουρ Σιλντς, Σουπρόβα Μουκέρτζι, Πατρίσια Γουόλτερς

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Σάββατο 11 Ιουλίου | Ολονυχτία Τρόμου

Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου 137, Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα

21:30 ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ | CAPE FEAR (1991, 129’)

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε | Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νικ Νόλτε, Τζούλιετ Λιούις, Τζέσικα Λανγκ, Γκρέγκορι Πεκ, Ρόμπερτ Μίτσαμ

23:45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13 | FRIDAY THE 13TH (1980, 95’)

Σκηνοθεσία: Σον Κάνινγκχαμ | Πρωταγωνιστούν: Μπέτσι Πάλμερ, Αντριεν Κινγκ, Χάρι Κρόσμπι, Κέβιν Μπέικον, Λόρι Μπάρτραμ

01:20 ISLAND OF THE DAMNED / QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO? (1976, 112')

Σκηνοθεσία: Ναρσίσο Ιμπάνεζ Σεραδόρ | Πρωταγωνιστούν: Λιούις Φλάντερ, Προυνέλα Ράνσομ, Αντόνιο Ιράνζο, Λούις Σίγκες

Επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας την οποία θα δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας στην πλήρη της, χωρίς περικοπές εκδοχή.

Η είσοδος και στις τρεις παραπάνω προβολές συστήνεται σε άτομα άνω των 17 ετών

Πέμπτη 16 Ιουλίου

Υπερυψωμένο αίθριο Στοάς Αρσακείου, Σταδίου 44-46, Αθήνα

21:30 ΝΤΙΒΑ | DIVA (1981, 117')

Σκηνοθεσία: Ζαν Ζακ Μπενέξ | Πρωταγωνιστούν: Φρεντερίκ Αντρέι, Τιού Αν Λούου, Βιλεμένια Φερνάντεζ, Ρισάρ Μπορινζέρ, Ντομινίκ Πινόν

Ελληνικοί υπότιτλοι

Προβολή με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Τετάρτη 22 Ιουλίου

Πάρκο Δρακοπούλου, Λάμπρου Πορφύρα 5, Αθήνα

21:30 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΒΑΛΑΝΣ | THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE (1962, 123’)

Σκηνοθεσία: Τζον Φορντ | Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Τζον Γουέιν, Βέρα Μάιλς, Λι Μάρβιν

Σάββατο 25 Ιουλίου

Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στη συμβολή με Παρθενώνος), Αθήνα

21:30 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ, ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΤΗΣΗ | AIRPLANE! (1980, 88')

23:00 ΑΚΡΩΣ ΤΡΕΛΛΟ ΚΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ | TOP SECRET! (1984, 88')

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ζάκερ, Τζιμ Έιμπραχαμς, Τζέρι Ζάκερ | Πρωταγωνιστούν: Βαλ Κίλμερ, Λούσι Γκάτεριτζ, Κρίστοφερ Βίλιερς, Ομάρ Σαρίφ, Πίτερ Κούσινγκ

Αύγουστος

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Θερινό Σινεμά ΛΑΪΣ, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα

21:00 ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ ΜΑΣ | A NOS AMOURS (1983, 95')

Σκηνοθεσία: Μορίς Πιαλά | Πρωταγωνιστούν: Σαντρίν Μπονέρ, Ντομινίκ Μπενάρ, Εβελίν Κερ, Μορίς Πιαλά

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Τετάρτη 26 Αυγούστου

Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης «Ελ Πάσο», Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Καλλιθέα

21:00 Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ | THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY (1966, 177’)

Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Λεόνε | Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Ίλαι Γουάλας, Λι Βαν Κλιφ, Αλντο Τζιουφρέ

Επετειακή προβολή 60 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας και την επίσημη ίδρυση της ΠΑΕ Athens Kallithea FC το 1966.

Δείτε το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Φεστιβάλ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Φεστιβάλ www.aoaff.gr.

Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.