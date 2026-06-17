Η νέα φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό και η αποκάλυψη για το όνομα.

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, έφεραν στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι τους και έγιναν ξανά γονείς.

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν πριν από μερικές ημέρες η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έφεραν στη ζωή το δεύτερο παιδάκι τους, την κόρη τους.

Το ζευγάρι, το Νοέμβριο του 2024 είχε αποκτήσει το γιο τους, Βασίλη, που πήρε το όνομά του από τον παππού του, τον μπαμπά του ερμηνευτή.

Σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα επέστρεψε με μία νέα φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Αυτή τη φορά ωστόσο, η επιχειρηματίας έκανε και μία ιδιαίτερη τοποθέτηση, καθώς μέσω της λεζάντα της αποκάλυψε το όνομα που θα χαρίσουν στη μικρή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που ανήρτησε μέσω Instagram story, απεικονίζεται η νεογέννητη κόρη της μαζί με την μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, που κοιτά τρυφερά το νέο μέλος της οικογένειας.

Σχολιάζοντας την τρυφερή εικόνα, έγραψε: «Οι δύο Μιράντες», μία λεζάντα που αποκαλύπτει το όνομα που θα πάρει η νεογέννητη κόρη της.