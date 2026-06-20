«Η παραδοχή Ντάισελμπλουμ ότι η λιτότητα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ως το 2015 ήταν υπερβολική αρκεί για να καταρρίψει κάθε αφήγημα του κεντρικού τραπεζίτη»

Σφοδρή επίθεση στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, με αφορμή τη σημερινή του συνέντευξη στα ΝΕΑ.

Ο κ. Παππάς κατηγορεί τον κ. Στουρνάρα για τον ρόλο του στην περίοδο των μνημονίων και της λιτότητας, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν είχαν βαρύ κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

«Ο κ. Στουρνάρας ήταν απολύτως σχετικός, προετοιμασμένος και ενήμερος για τα δεινά της λιτότητας που ο ίδιος σχεδίασε, επέβαλε και εφάρμοσε», αναφέρει χαρακτηριστικά στο σχόλιό του, τονίζοντας ότι η ύφεση της περιόδου εκείνης μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στις πλάτες των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων και της νέας γενιάς.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η παραδοχή του τότε επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, πως η λιτότητα στην Ελλάδα έως το 2015 ήταν υπερβολική, «καταρρίπτει κάθε αφήγημα» που σχετίζεται με τις επιλογές της εποχής.

Κλείνοντας, ο κ. Παππάς υπογραμμίζει με αιχμηρό τόνο ότι «λίγη αυτογνωσία δεν θα έβλαπτε», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του κεντρικού τραπεζίτη απέναντι στο παρελθόν.