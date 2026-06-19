«Θυμάμαι καθόμουν δίπλα του στο ECOFIN και μου είπε ‘πρέπει να βάλουμε capital controls’», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Για την πολύκροτη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ότι έπρεπε η κυβέρνησή του να κλείσει τις τράπεζες την επόμενη των εκλογών, το 2015, ρωτήθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι ο πρώτος που το πρότεινε αυτό ήταν ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Είχε μοιραστεί ο κ. Τσίπρας μαζί σας την ιδέα που είχε ότι τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε από μόνοι μας την επόμενη των εκλογών;» ρωτήθηκε σχετικά ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 κι απάντησε:

«Ξέρετε ποιος την είχε μοιραστεί αυτή την άποψη, όχι την επομένη των εκλογών…; Ήταν ο πρώτος που είπε ότι έπρεπε να βάλουμε capital controls γρήγορα. Ο κ. Στουρνάρας. Θυμάμαι καθόμουν δίπλα του στο ECOFIN και μου είπε ‘πρέπει να βάλουμε capital controls’. Του λέω εγώ ‘θεωρώ ότι τα capital controls είναι αντιευρωπαϊκά’. Πρέπει να ήταν Απρίλιος του 2015. Τα έχω καταγράψει στο βιβλίο μου. Ξέρετε αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί είναι καταγεγραμμένα. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια πραγματική δημοσιογραφική έρευνα, η οποία κάνει αυτή τη διασταύρωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γίνει».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 20:41'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcs56cxe1e9?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Τι είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας

«Είναι μια μεγάλη αλήθεια και δεν τη λέω στο βιβλίο μου. Ξέρετε ένα από τα λάθη μου; Λέτε “κλείσαμε τις τράπεζες”. Δεν τις κλείσαμε εμείς. Μας τις κλείσανε τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς, την επόμενη ημέρα των εκλογών και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο “σας δίνουμε ρευστότητα - δεν σας δίνουμε ρευστότητα” και να πάμε να κάνουμε την διαπραγμάτευση, έχοντας βεβαίως ένα μικρό υφεσιακό κόστος που είχε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls», ήταν η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στις 2 Απριλίου, στον ΑΝΤ1.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhj9n2yuclxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μ. Καλ.