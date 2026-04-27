Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 και επικεφαλής της παράταξης ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά Γιάνης Βαρουφάκης υποδέχεται στην Αθήνα την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Francesca Albanese, και συνομιλεί μαζί της με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του πρόσφατου βιβλίου της Όταν ο κόσμος κοιμάται - Ιστορίες, λέξεις και πληγές της Παλαιστίνης από τον εκδοτικό οίκο Τόπος.

Σε ένα διήμερο εκδηλώσεων στον κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ (Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα, στάση Βικτώρια ΓΡΑΜΜΗ 1), η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ και ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανοίγουν ξανά το ζήτημα της Γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη που πραγματοποιείται από το Ισραήλ με τη συνέργεια και τη συνενοχή της Δύσης.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 18:00, με την προβολή της ταινίας «Διαιρεμένα Έθνη» (Disunited Nations) του Chris Cotteret. Την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Chris Cotteret, την Francesca Albanese, τον Γιάνη Βαρουφάκη και το κοινό.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 3 Μαΐου, στις 19:00, ξανά στο ΤΡΙΑΝΟΝ η Francesca Albanese συνομιλεί με τον Γιάνη Βαρουφάκη με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Ναταλί Χατζηαντωνίου.

Θα προηγηθεί ανοιχτή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει η Francesca Albanese στους Έλληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές ξένου τύπου.