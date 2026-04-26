Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου. Ο καιρός της Πρωτομαγιάς.

Αρκετά βελτιωμένος είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή 26/4, στο σύνολο της χώρας με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θυμίζοντας ανοιξιάτικες ημέρες, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Ωστόσο, η καλοκαιρία αυτή θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, καθώς από Πέμπτη το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει. Συνεπώς, την Πρωτομαγιά ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες και χαμηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως ο ίδιος επισημαίνει, από την Πέμπτη 30/4 ο καιρός από τα νότια της χώρας θα χαλάσει και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στην ορεινή Ελλάδα, στην κεντρική και στη βόρεια. Πιο συγκεριμένα, η Πελοπόννησος, η Στερεά, η Μακεδονία και κάποια νησιά του Ιονίου θα δουν έντονες μπόρες.

Μάλιστα, θα σημειωθούν και παροδικές χιονοπτώσεις στα βόρεια της χώρας, όπου θα καταγραφούν και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, στο Αιγαίο, θα πνέουν άνεμοι έντασης 5-7 μποφόρ, από την αρχή της εβδομάδας, που θα ενισχυθούν περαιτέρω μέχρι το Σάββατο 2/5.

Σε γενικές γραμμές, η εβδομάδα θα κυλήσει με καλό καιρό, ο οποίος όμως σταδιακά θα αλλάξει από την Πέμπτη 30/4 και θα παραμείνει μουντός σε αρκετές περιοχές της χώρας βροχερός μέχρι και τις 2/5.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=J0wJztieiH4}