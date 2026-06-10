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Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση «δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μην αναμένετε συναινέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας πως «δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο».

«Το κάναμε το 2018-2019, το προδώσατε και τώρα θα θερίσετε ό,τι σπείρατε.

Και γιατί σήμερα το διακύβευμα, η ουσία, εκτός από το να έχουμε ένα καλύτερο Σύνταγμα, είναι να προστατεύσουμε το υπάρχον!» είπε και πρόσθεσε: «Επιπλέον, η πρότασή σας, κυρίες και κύριοι της ΝΔ, δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική».

Καταλήγοντας τόνισε: «Δεν πρέπει το Σύνταγμα να υπηρετεί τις κυβερνητικές επιδιώξεις, όπως μεθοδεύετε, ούτε μια ελίτ. Πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, και αυτό θα το επιτύχει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση με ριζοσπαστικό, καινοτόμο και ελπιδοφόρο πρόγραμμα».

Αναλυτικά η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια κορυφαία διαδικασία υψίστης δημοκρατικής σημασίας.

Θα έπρεπε να αξιοποιεί την εμπειρία εφαρμογής του Συντάγματος για να δυναμώσει την Ελληνική Δημοκρατία, να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών.

Και σίγουρα να δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου και των κομμάτων.

Όμως, η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες, με διαδικασία fast track, από την οποία επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεών του.

Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της επιτροπής έως τέλος Αυγούστου, ενώ μπορούσατε να υποβάλετε την πρόταση θεσμικά εδώ και 1,5 χρόνο.

Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο και μέσο για να στρέψετε τη συζήτηση μακριά από τον ορυμαγδό των σκανδάλων της κυβέρνησής σας.

Γιατί βρισκόμαστε σε μια οξεία κυβερνητική κρίση αναξιοπιστίας.

{https://www.facebook.com/sfamellos/videos/975164275121473/}

Μετά από μια 7ετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του Συντάγματος –δυστυχώς– έχει γίνει συνήθεια.

Όπως αντίστοιχα και η παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας.

Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα Δημοκρατίας.

Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα:

Προανακριτικές επιτροπές χωρίς εξέταση στοιχείων και μαρτύρων για το έγκλημα των Τεμπών

Άρνηση εξεταστικής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα της εθνικής άμυνας, αφαιρώντας ένα συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης

Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για ΟΠΕΚΕΠΕ Ι με Βορίδη - Αυγενάκη, που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης

Υποκλοπές και παραβίαση απορρήτου των επικοινωνιών, χρήση κακόβουλου λογισμικού, αλλά και μη ενημέρωση παρακολουθούμενων

Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων

Προσθέστε την επίθεση σε προέδρους Ανεξαρτήτων Αρχών (ΑΔΑΕ, Συνήγορος του Πολίτη), γιατί τόλμησαν να ασκήσουν το έργο τους.

Αλλά και την αλλαγή σύνθεσης των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών με παραβίαση του Συντάγματος για τα 3/5 !

Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΑΕ.

Από την άλλη, όταν ο κύριος Ράμμος ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ ζήτησε να ενημερώσει την Βουλή εισέπραξε την άρνηση του κυρίου Τασούλα τότε πρόεδρου της Βουλής.

Και όλα αυτά, δυστυχώς με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Τρεις ανώτατοι εισαγγελείς του ΑΠ, οι οποίοι επελέγησαν απ’ το υπουργικό συμβούλιο (Ντογιάκος, Αδειλίνη και Τζαβέλλας), και ο αντιεισαγγελέας Ζήσης,

συγκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της ΑΑΔΕ και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση.

Είναι τεράστιο πλήγμα στη Δημοκρατία να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη.

Ή ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης υπηρετεί με τις αποφάσεις την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η διάταξη Τζαβέλλα, που αρνήθηκε να ερευνήσει ένα σκάνδαλο εξυπηρετώντας ουσιαστικά τη ΝΔ

Και στην κυνική παραβίαση του Συντάγματος, προσθέστε και το ότι η κυβέρνηση δεν έφερε εδώ και 7 χρόνια τους εφαρμοστικούς νόμους, για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης αναθεώρησης.

Ο νόμος για την λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία αγνοείται, και έτσι μία δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης συνταγματικής αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά!

Μόνο έναν εκτελεστικό νόμο θεσμοθέτησε με τεράστια καθυστέρηση 6 χρόνων,

και υπό την πίεση της κοινωνίας και τη σφοδρή κριτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,

τον νόμο για κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για τη δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Και αυτή η καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχόν αδικημάτων υπουργών της ΝΔ.

Αλήθεια με ποια εχέγγυα μιλάει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης για συγκλίσεις και συναινέσεις;

Άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη νωρίτερα να τις επικαλείται.

Όταν το 2019 στην αναθεωρητική Βουλή καταπατήσατε την κατεύθυνση, το πνεύμα και την ισχυρή πλειοψηφία της προτείνουσας Βουλής,

και μετατρέψατε την εκλογή ΠτΔ σε εκλογή ενός κομματικού προέδρου.

Και αντί να απολογείστε, τολμάτε να μεταφέρετε στην αντιπολίτευση ευθύνη για την έλλειψη συναίνεσης;

Σας άκουσα να μας ζητάτε να ασχοληθούμε με την ουσία και όχι με τη διαδικασία.

Κας σας ρωτώ δεν είναι ουσία η εφαρμογή του Συντάγματος;

Ενώ βαρύνεστε με την πολλαπλή παραβίαση και καταπάτηση του Συντάγματος,

έχετε το θράσος να μιλάτε σήμερα για συνταγματικές αρχές;

Ενώ κάθε εβδομάδα έχουμε αποκαλύψεις ότι παραβιάστηκε το απόρρητο των επικοινωνιών,

και η κυβέρνηση σας με νύχια και με δόντια κρατά το σκάνδαλο των υποκλοπών στο σκοτάδι;

Οι πρόσφατες αναφορές του Ντίλιαν για την ύπαρξη έγγραφου συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας του, και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήδη από το 2020, αλλά και δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με «κρατικούς υπαλλήλους και κυρίως στελέχη της Ε.Υ.Π.», «για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Predator, οφείλουν να διερευνηθούν άμεσα και από τη Δικαιοσύνη αλλά και από την Βουλή.

Αλλά και ο προφανής εκβιασμός του ανιψιού του ΠΘ και πρώην ΓΓ του ΠΘ Δημητριάδη, προς το κ. Μητσοτάκη, ότι παραιτήθηκε για να καλύψει την κυβέρνηση και τη ΝΔ, οφείλει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη και τη Βουλή.

Γι΄ αυτό καταθέσαμε χθες αίτημα να έρθουν άμεσα

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Ντίλιαν, Κοντολέων, Δημητριάδης και Harpaz, Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφερε το παράνομο predator στην Ελλάδα. Και περιμένουμε να πάρετε θέση.

Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών, και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε για δεκαετίες πριν αναλάβει την εποπτεία της ΕΥΠ ο κ. Μητσοτάκης με τον εντεταλμένο διοικητή της.

Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης.

Αυτή πρέπει να είναι μία διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας, διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες και θα θέτει τις βάσεις για να επιτευχθούν συγκλίσεις.

Όμως, η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες.

Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται!

Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Μην αναμένετε συναινέσεις σε αυτή την διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει

Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο.

Το κάναμε το 2018-2019, το προδώσατε και τώρα θα θερίσετε ό,τι σπείρατε.

Και γιατί σήμερα το διακύβευμα, η ουσία, εκτός από το να έχουμε ένα καλύτερο Σύνταγμα, είναι να προστατεύσουμε το υπάρχον!

Επιπλέον, η πρότασή σας, κυρίες και κύριοι της ΝΔ, δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική.

Τι ακριβώς επιδιώκετε με την αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια;

Πρώτα παραβιάσατε στην πράξη το άρθρο 16 με νόμο,

Και τώρα θέλετε να επιφέρετε το τελικό χτύπημα στη δημόσια Ανώτατη Παιδεία, εισηγείστε να υπάρχουν πανεπιστήμια ιδιωτικού χαρακτήρα, ενώ υπάρχει ρητή διάταξη του Συντάγματος που λέει «απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημιακών σχολών»!!!

Έχετε το θράσος να μιλάτε για αναθεώρηση του άρθρου 86 (αφήνοντας θολή τη μεθόδευσή σας) την ώρα που καλύπτεται από τη λογοδοσία τους υπουργούς σας εκμεταλλευόμενοι το άρθρο 86!!!

Και τώρα μεθοδεύετε μια πρόταση που πάλι δίνει τον τελικό λόγο για τη δίωξη ή όχι υπουργών στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Άρα επιμένετε σε ένα μοντέλο που έχει αποτύχει κατ΄ επανάληψη και λειτούργησε ως ανάχωμα στην διερεύνηση και απόδοση της ποινικής ευθύνης των δικών σας υπουργών.

Έρχεστε υποκριτικά να μιλήσετε για τον κίνδυνο ποινικοποίησης της πολιτικής για να κρύψετε ότι είστε κυβέρνηση σκανδάλων και συγκάλυψης των ευθυνών.

Φταίει η αντιπολίτευση για τα σκάνδαλά σας;

Είστε δυο φορές υποκριτές!

Από την άλλη θέτετε στο στόχαστρο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Καλλιεργείτε τον κοινωνικό αυτοματισμό με στόχο την άρση της μονιμότητας σε σύνδεση με την αξιολόγηση, Για να προχωρήσετε τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση ενός γαλάζιου κομματικού κράτους.

Έχετε το θράσος να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσετε το βαθύ κράτος.

Μα το βαθύ κράτος είστε εσείς και η κυβέρνηση σας, η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων και της συμβουλοκρατίας, του στόλου των μετακλητών και των ειδικών συμβούλων, ενίοτε και χωρίς πτυχία όπως ο κ. Λαζαρίδης!

Τι θέλετε να κάνετε;

Να εκβιάζετε με απολύσεις τους δημόσιους λειτουργούς και να βολεύετε όποτε θέλετε τα ρουσφέτια σας, αδιαφορώντας για την ασφάλεια της εργασίας.

Παρουσιάζετε ως εκσυγχρονισμό την δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες με επιστολική ψήφο, την στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε για το πως θα εφαρμόσουμε νέες λύσεις που θα διασφαλίζουν εχέγγυα μυστικότητας και αυτοπροσωπίας αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Αλλά σε μία χώρα παρακολουθήσεων και διαρροής προσωπικών δεδομένων για κομματική χρήση, ποιος θα σας εμπιστευτεί;

Αντί να ενισχύσετε το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, να διευρύνετε τη δημοκρατική του νομιμοποίηση, να αλλάξετε την εκλογή του μόνο από ένα κόμμα και ακόμα και με λιγότερους από 150 βουλευτές, προτείνετε να έχει μια εξαετή θητεία, λες και αυτό είναι το πρόβλημα!

Φέρνετε διατάξεις για την καλή νομοθέτηση,

Για την υποχρέωση των υπουργών να ανταποκρίνονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και για τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, ενώ εσείς είστε που παραβιάζετε την καλή νομοθέτηση με μεταμεσονύχτιες άσχετες τροπολογίες, συστηματικά αρνείστε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ψηφίζετε διατάξεις που κρίνονται αντισυνταγματικές στο ΣΤΕ!

Για να θυμηθούμε τι έχει γίνει με τα bonus δόμησης στον ΝΟΚ και την ασφάλεια δικαίου που έχει πάει περίπατο!

Αλλά και τα σκάνδαλα στις πολεοδομίες και η παραίτηση του ΓΓ Χωροταξίας και Πολεοδομίας έρχονται να επιβεβαιώσουν την κριτική μας αλλά και το ότι είστε μία κυβέρνηση εκκολαπτήριο σκανδάλων.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Όπως ανέφερα οι προτάσεις της ΝΔ είναι βαθιά συντηρητικές, προβληματικές και επικίνδυνες για τα δικαιώματα των πολιτών.

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ άνοιξε εγκαίρως αυτή τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση και έχει επεξεργασμένες προτάσεις για αλλαγές που θα αφορούν σε τρεις βασικούς πυλώνες:

1. το κράτος δικαίου

2. το δικαίωμα των πολιτών στην ευημερία, στην ποιότητα ζωής και στην πρόσβαση στα απαραίτητα αγαθά της ζωής

3. την ενίσχυση της άμεσης Δημοκρατίας, της Αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης

Η δική μας πρόταση περιλαμβάνει

την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών του άρθρου 86 από την κυβερνητική πλειοψηφία και ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας

την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της και τον εκδημοκρατισμό στη λειτουργία της

τη θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών – και το δικαίωμα στην ενημέρωση της Βουλής, που τους απαγορεύτηκε από αυτή την κυβέρνηση.

την ενίσχυση της προστασίας των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών και αντιμετώπιση των διακρίσεων.

Οφείλουμε να ανοίξουμε όμως τη συζήτηση και για τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας

την προστασία των δημόσιων αγαθών, δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας και δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς.

την προστασία οικογένειας και μητρότητας, παιδικής ηλικίας, και την προστασία σε ανάπηρους και ευάλωτους

την υποχρέωση του Κράτους για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης,

την συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ,

την υποχρέωση του κράτους για δημόσια πολιτική στέγης, που δεν ταΐζει τις τράπεζες αλλά θα έχει ως υποχρέωση και δικαίωμα την εξασφάλιση στέγης,

την Δημογραφική πολιτική

την προστασία της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων

την ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης .

την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, ρητή κατοχύρωση του θεσμού του δημοψηφίσματος μετά από λαϊκή πρωτοβουλία, στην ενίσχυση του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική και ουσιαστική συναίνεση, αλλά και θα εξασφαλίσει το αυτονόητο, που έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Ειδικά σήμερα οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δοθούν από μία, ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή, κοινοβουλευτική πλειοψηφία,

και εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, δίνοντας έτσι απάντηση σε δεξιά, ακροδεξιά και δήθεν αντισυστημικά σενάρια.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν πολλές προοδευτικές αλλαγές τις οποίες εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουμε ήδη θέσει στον δημόσιο διάλογο.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μία άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς.

Απαιτούνται όμως και ανατροπές.

Οι κατακτήσεις του συνταγματισμού, στην παγκόσμια ιστορία, επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη, και πάντα βασίζονταν σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.

Δεν πρέπει το Σύνταγμα να υπηρετεί τις κυβερνητικές επιδιώξεις, όπως μεθοδεύετε, ούτε μια ελίτ.

Πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και αυτό θα το επιτύχει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση με ριζοσπαστικό καινοτόμο και ελπιδοφόρο πρόγραμμα.

Και για το λόγο αυτό είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούν για μία προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες του σήμερα αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Εμείς πάντως σας ξεκαθαρίζουμε ότι θα αντιταχθούμε και στη διαδικασία που προτείνετε και υποτιμά την κορυφαία αυτή στιγμή,

Αλλά και στις προτάσεις που κομίζει μια διεφθαρμένη και απαξιωμένη κυβέρνηση, καθώς αυτές δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».