Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη το απογευμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σιγά σιγά η άνοιξη κερδίζει σιγά σιγά έδαφος, παρ΄ όλα αυτά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, φαίνεται οτι θα έχουμε κάποιες σύντομες μεταβολές, όπως είναι αυτή που περιμένουμε Πέμπτη με Παρασκευή.

Ο ανοιξιάτικος καιρός θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, θα φθάσουμε έτσι μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βοριάδες, στην πλευρά του Αιγαίου, που θα φθάνουν σε εντάσεις τα 5 με 6 μποφόρ.

Κατά τα άλλα μέχρι και την Πέμπτη θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι. Κοντά στο απόγευμα όμως, θα αναπτύσσεται η θερμική αστάθεια και θα εκδηλώνονται μπόρες ή και σύντομες τοπικές καταιγίδες, στα βουνά τα ηπειρωτικού κορμού, αφήνoντας ανεπηρέαστη την υπόλοιπη χώρα.

Σήμερα, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο κοντά στο απόγευμα, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, θα εκδηλωθούν, συννεφιές αστάθειας και είναι αρκετά πιθανό τα σύννεφα να συνοδευτούν από μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι, βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, στα 5 με 6 μποφόρ, θα υποχωρούν και πάλι θα ενισχύονται την Παρασκευή. Ο υδράργυρος νωρίς το πρωί, βρίσκεται σε καλά επίπεδα για την εποχή. Αργά το μεσημέρι, τα θερμόμετρα θα καταφέρουν να δείξουν θερμοκρασίες 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ίσως δούμε και 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα είναι μία πολύ καλή ημέρα. Αργότερα θα κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία και καλή διαύγεια. Ένα βόρειο ρεύμα και ο υδράργυρος θα δείξει στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι, τους 27 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στη δυτική Αττική.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγα σύννεφα στη γύρω ορεινή - ημιορεινή ζώνη, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ξεκινάει ο βαρδάρης ο οποίος θα υποχωρήσει για να δώσει την σκυτάλη σε παραθαλάσσια αύρα. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, πολύ καλές και πάλι οι καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε κάποιες καταιγίδες σε βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, τις απογευματινές ώρες. Το βοριαδάκι θα επιμείνει προς την πλευρά του Αιγαίου, ενώ και πάλι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, ανάλογο το καιρικό μοτίβο. Σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας πάλι θα βγουν κάποιες μπόρες. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί τις περισσότερες ώρες της ημέρες, με το βοριαδάκι να κυριαρχεί και τις υψηλές θερμοκρασίες, να φθάνουν ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου, για αρκετές περιοχές.

Την Πέμπτη, κοντά στο απόγευμα, περιμένουμε ένα ψυχρό μέτωπο, να διασχίσει και πάλι τη χώρα μας, και από βορρά προς νότο. Είναι ένας ψυχρότερος αέρας από τα βόρεια Βαλκάνια που θα κατιφορήσει προς τη χώρα μας και άρα θα αναπτυχθεί αστάθεια το απόγευμα της Πέμπτης. Αυτό σημαίνει, προς την ανατολική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, θα ξεσπάσουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, που σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να έχουν και ένταση.

Την Παρασκευή, το μέτωπο αστάθειας, θα κινηθεί πιο νότια και από το Σάββατο, θα αρχίσει και πάλι ο καιρός να βελτιώνεται, οι βοριάδες να χάνουν από την έντασή τους και η θερμοκρασία να παρουσιάζει σταδιακή άνοδο. Κοντά στην Παρασκευή με το Σάββατο θα είμαστε κοντά στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

