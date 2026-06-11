Καλές οι καιρικές συνθήκες για ακόμη ένα 24ωρο περίπου. Προειδοποίηση Μαρουσάκη για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Για 24ωρη μεταβολή του καιρού κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς από αύριο περιμένουμε μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αναμένεται να μετατοπιστεί από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια νότια - νοτιοανατολικά. Αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Το σύστημα αυτό κακοκαιρίας συνοδεύεται και από ένα ψυχρό μέτωπο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει έντονη αστάθεια κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών.

Σήμερα, παραμένουμε κάτω από την επίδραση ήπιου καιρικού μοτίβου. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τουλάχιστον μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες, στη συνέχεια όμως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες κοντά σε ορεινές - ημιορεινές εκτάσεις.

Μέσα στη νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί και από αύριο το πρωί θα μας προσεγγίσει η διαταραχή, η οποία θα δώσει και πάλι βροχές και από τα βόρεια προς τα νότια.

Το μελτέμι σιγά σιγά θα περιοριστεί στο Αιγαίο με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Από την Παρασκευή το βράδυ και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα ενισχυθούν από το βράδυ μέσα στο Ιόνιο και στη συνέχεια και μέσα στο Αιγαίο.

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Θα κάνει και σήμερα αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα σε εσωτερικές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 35 και τοπικά ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Πιο δροσερές οι καταστάσεις στο εσωτερικό του Αιγαίου, εκεί όπου θα επιμείνει το μελτέμι. Γύρω από τις Κυκλάδες ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Η Αττική θα επηρεαστεί από αυτήν την έξαρση αστάθειας που αναμένουμε μέσα στο επόμενο 24ωρο. Σήμερα θα έχουμε ηλιακή ακτινοβολία καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία έως και 34 - 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, από το απόγευμα να περιμένουμε πολλές βροχές και καταιγίδες. Και μέσα στην αυριανή νύχτα θα έχουμε έντονη αστάθεια, με τον καιρό να βελτιώνεται μέσα στο Σάββατο και τα μελτέμια να ακολουθούν αυτόν τον άστατο καιρό.

Στη Θεσσαλονίκη, αργά το απόγευμα, στο εσωτερικό του νομού δεν αποκλείεται να βγουν κάποιες μπόρες τοπικού χαρακτήρα. Αύριο θα συναντήσουμε μπόρες ή και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι σήμερα έως 4 μποφόρ και ο υδράργυρος 32 με 33 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο θα μας έρθει ένα βαρομετρικό χαμηλό - ένα κύμα αστάθειας- πιο ψυχρός αέρας και επομένως θα υποχωρήσουν οι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ψυχρές αέριες μάζες, με αποτέλεσμα να λάβει χώρα μία σύγκρουση αερίων μαζών και διαφορετική θερμοκρασία και υγρασία.

Η αυριανή ημέρα είναι μια ημέρα που χρειάζεται μεγάλη προσοχή κυρίως για τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, ιδιαίτερα για τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Χρειάζεται προσοχή καθώς δεν αποκλείεται να δούμε χαλαζοπτώσεις, μικροπλημμυρρικά επεισόδια, ακόμη και κίνδυνο από την πτώση κεραυνών.

Η διαδικασία αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ.

Αύριο θα επηρεαστεί πρώτα η βόρεια, βορειοδυτκή χώρα μέχρι και το μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ αυτό το κύμα αστάθειας θα απασχολήσει τα κεντρικά, βόρεια και ακόμη και ανατολικά τμήματα.

Τα φαινόμενα αυτά θα απασχολήσουν και το Αιγαίο μέσα τη νύχτα.

Σιγά σιγά θα αρχίσει να περιορίζεται αυτή η αστάθεια το Σάββατο και να πηγαίνει προς τα ανατολικά και νότια, ενισχύοντας παράλληλα τους νοτιάδες.

Από την Κυριακή μας μένουν μόνο οι βοριάδες και από την άλλη εβδομάδα επιστρέφει το καλοκαίρι με υψηλές και πάλι θερμοκρασίες και με την αστάθεια να περιορίζεται σε βουνά της ηεπιρωτικής χώρας.

Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε περισσότερη ζέστη και ευσταθή ατμόσφαιρα.

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