Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ περιέγραψε έναν δράστη ο οποίος, φέροντας πολλά όπλα, κινήθηκε εναντίον ενός σημείου ελέγχου ασφαλείας προτού συλληφθεί.

Σκηνές χάους επικράτησαν στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως και η Πρώτη Κυρία και ο αντιπρόεδρος, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ περιέγραψε έναν δράστη ο οποίος, φέροντας πολλά όπλα, κινήθηκε εναντίον ενός σημείου ελέγχου ασφαλείας προτού συλληφθεί.

Ο Τραμπ είπε ότι ένας αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας είχε δεχτεί πυροβολισμούς, ωστόσο σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το κίνητρο του δράστη — τον οποίο χαρακτήρισε ως «μοναχικό λύκο» — δεν ήταν σαφές.

Δύο αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα, αναγνώρισαν τον άνδρα που βρίσκεται υπό κράτηση ως τον Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος. Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ δημοσίευσε δύο εικόνες στο Truth Social που δείχνουν έναν άνδρα τον οποίο χαρακτήρισε ως τον δράστη που συνελήφθη και είπε στους δημοσιογράφους ότι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου κατευθύνονταν προς το διαμέρισμα του υπόπτου στην Καλιφόρνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Τραμπ, δημοσίευσε επίσης ένα σύντομο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει έναν άνδρα να τρέχει από το σημείο ελέγχου ασφαλείας στο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν το δείπνο. Στο βίντεο, οι πράκτορες φαίνεται να βγάζουν τα όπλα και αρχίζουν να πυροβολούν.

Οι καλεσμένοι είχαν ξεκινήσει το δείπνο πριν από περίπου πέντε λεπτά, όταν προκλήθηκε αναταραχή στο πίσω μέρος της αίθουσας δεξιώσεων, στην οποία, όπως ανέφερε ο Τραμπ, ο δράστης δεν είχε καταφέρει να εισχωρήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αρχικά νόμιζε ότι ο θόρυβος προκλήθηκε από ένα δίσκο που έπεσε στο πάτωμα και δεν έπεσε αμέσως στο έδαφος για να προστατευθεί. «Παρακολουθούσα για να δω τι συνέβαινε».

Σκηνές χάους

Σύμφωνα με την ομάδα δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου που ταξιδεύει με τον πρόεδρο, ένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας φώναξε: «Πυροβολισμοί», και πράκτορες έτρεξαν οπλισμένοι μέσα από τους διαδρόμους για να φτάσουν στον πρόεδρο, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν σκηνές χάους.

Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να κρυφτούν κάτω από τα τραπέζια τους. Αξιωματικοί ασφαλείας εμφανίστηκαν στην αίθουσα, καθώς ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, συνοδεύονταν ταχύτατα προς τα έξω.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ήταν «δυνάμει δολοφόνος».

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας υφίσταται επίθεση από δυνητικό δολοφόνο που επιδιώκει να σκοτώσει», τόνισε ο κ. Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην προεδρία, περίπου δυο ώρες μετά το συμβάν.

«Ο δράστης εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας πολλά όπλα και εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας. Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε γιατί το γιλέκο έκανε τη δουλειά του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, στον Λευκό Οίκο, περίπου δύο ώρες μετά την εσπευσμένη απομάκρυνσή του από την εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Ο άνδρας συνελήφθη. Πήγαν στο διαμέρισμά του», είπε ο Τραμπ. «Υποθέτω ότι ζει στην Καλιφόρνια και είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι «τον εξουδετέρωσαν μερικά πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας που έδρασαν πολύ γρήγορα».

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι μόλις δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο του υπόπτου, τον οποίο αποκάλεσε «κακό», τονίζοντας ότι «επιτέθηκε στο Σύνταγμα και στην ελευθεροτυπία».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «μάλλον τραυματική» για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκριση. «Μου έχει πει πολλές φορές “κάνεις μια επικίνδυνη δουλειά”, αλλά αυτό ισχύει και για την ίδια. Είναι επικίνδυνο και για εκείνη», είπε. Υπενθύμισε επίσης ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης παραβίασε το σημείο ελέγχου, αλλά και από τη σύλληψη που ακολούθησε.