Φαίνεται πως μεγάλο ζήτημα τίθεται και για ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ο οποίος είναι βασικός σύμβουλος των κρατικών υπηρεσιών και του Μεγάρου Μαξίμου για θέματα πολεοδομίας.

Βροχή έρχονται οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες που οδήγησε σε παραίτηση δύο γενικούς γραμματείς υπουργείων, ενώ φαίνεται να υπάρχει και αναφορά σε τρίτο Γενικό Γραμματέα, ενώ φαίνεται πως μεγάλο ζήτημα τίθεται και για ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ο οποίος είναι βασικός σύμβουλος των κρατικών υπηρεσιών και του Μεγάρου Μαξίμου για θέματα πολεοδομίας.

«Φαίνεται να υπάρχει επίμαχη αναφορά και σε έναν τρίτο Γενικό Γραμματέα. (…) Εγείρεται ένα θέμα για την υπόθεση ενός άλλου Γενικού Γραμματέα υπουργείου, ο οποίος σχετίζεται με ένα ακίνητο στο Μαρούσι. Για αυτό το ακίνητο, υπήρξε μία παρέμβαση και χρηματισμός των μελών του κυκλώματος, των υπευθύνων της πολεοδομίας που κατηγορούνται ως αρχηγοί του κυκλώματος, προκειμένου να ετεροχρονιστεί η άδεια κατεδάφισης του κτιρίου, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα νέο κτίριο με περισσότερους ορόφους για να έχει κάποιες ευεργετικές, σε εισαγωγικά, διατάξεις του νόμου», αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και Το Βήμα της Κυριακής.

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Σε μία υπόθεση που αποκαλύπτει ένα δίκτυο επαφών και παρεμβάσεων με «πλούσια» δράση γύρω από πολεοδομικές και υπηρεσιακές αποφάσεις, οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, θεωρούνται χαρακτηριστικοί για τον «σκοτεινό» τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Ατάκες όπως «στο τσακ το ’φερα, κατά πλειοψηφία», «έχεις γνωστό εκεί;», αλλά και αναφορές του τύπου «άμα γίνεται, γίνεται» και «είμαι έτοιμος, τα ‘χω μαζί μου» περιλαμβάνονται στις συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές, αποτυπώνοντας τις μεθόδους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με την Καθημερινή, το ίδιο δίκτυο υπαλλήλων, με κεντρικό πυρήνα την Πολεοδομία Κηφισιάς, φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού. Συνδετικός κρίκος μεταξύ πολεοδομίας και υπουργείου, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ήταν μία εκ των κεντρικών κατηγορουμένων, η πρώην γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ταυτόχρονα πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γυναίκα εκείνη, μαζί με ακόμη πέντε πρόσωπα που συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Το γαλάζιο σκάνδαλο έρχεται να πλήξει την κυβέρνηση

Το σκάνδαλο έρχεται να πλήξει την κυβέρνηση, μετά και την παραίτηση δύο γενικών γραμματέων υπουργείων οι οποίοι – σύμφωνα με πληροφορίες που διαψεύδουν – συνδέονται με κατηγορούμενους για συμμετοχή στο κύκλωμα της πολεοδομίας, το οποίο τακτοποιούσε υποθέσεις προστίμων, αδειών κ.λπ., με το αζημίωτο.

Απαντώντας σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης (στον ΑΝΤ1) είπε πως δεν έχει αμφιβολία για την εμπλοκή «γαλάζιων» στελεχών, αλλά «κατά κανόνα, τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν τόσο κομματικό χρώμα. Και αν τώρα αποκαλύπτονται, είναι γιατί τώρα κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει». Τόνισε, μάλιστα, ότι πριν από την αποκάλυψη η κυβέρνηση είχε δρομολογήσει τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο Κτηματολόγιο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που «έπιασαν» οι κοριοί της Αστυνομίας σε συνομιλίες με τους εμπλεκόμενους είναι και ένας δικηγόρος, γιος συνταξιούχου ανώτατου εισαγγελέα, ο οποίος συνομιλούσε για υπόθεση της οικογένειας της συζύγου του, που συνδέεται με τη ΝΔ.