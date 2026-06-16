Δύο γενικοί γραμματείς, διορισμένοι από υπουργούς της κυβέρνησης, παραιτούνται εν μέσω σκανδάλου και η κυβέρνηση αντί να απολογηθεί, πανηγυρίζει.

Υπάρχει ένα σημείο όπου η πολιτική επικοινωνία παύει να είναι απλώς θρασύτητα και μετατρέπεται σε προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών. Αυτό ακριβώς συνέβη με τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το κύκλωμα στις πολεοδομίες.

Δύο γενικοί γραμματείς, διορισμένοι από υπουργούς της κυβέρνησης, παραιτούνται εν μέσω σκανδάλου και η κυβέρνηση αντί να απολογηθεί, πανηγυρίζει. Όχι απλώς προσποιείται ότι δεν έχει καμία ευθύνη, αλλά επιχειρεί να εμφανιστεί ως τιμητής της διαφάνειας.

Η αντιστροφή της πραγματικότητας σε όλο της το μεγαλείο Πώς ακριβώς μπορεί μια κυβέρνηση να παρουσιάζει ως «επιτυχία» το γεγονός ότι δύο κορυφαία στελέχη της αναγκάστηκαν σε παραίτηση; Πώς γίνεται να μιλάμε για «κάθαρση» όταν το κύκλωμα που αποκαλύφθηκε λειτουργούσε μέσα σε δομές που η ίδια ελέγχει απόλυτα ;

Μα με την ίδια ευκολία που εδώ και χρόνια παρουσιάζει κάθε αποτυχία ως θρίαμβο και οι παραιτήσεις γίνονται πανηγυρισμοί και η διαφθορά παρουσιάζεται ως επιτυχία.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ καλπάζουν αλλά φταίνε ο πόλεμος, ο Πούτιν, οι Χούθι, οι πολυεθνικές. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Predator, έφταιγαν «κάποιοι ιδιώτες». Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε εξηγήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έφταιγε η Εισαγγελέας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τώρα, που δύο γενικοί γραμματείς φεύγουν νύχτα, φταίει η επιτυχία της κυβέρνησης.

Η μεταφορά των πολεοδομιών είναι λύση ή συγκάλυψη;

Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει ως «μεγάλη μεταρρύθμιση» τη μεταφορά των πολεοδομιών στην κεντρική διοίκηση. Μόνο που το κύκλωμα που αποκαλύφθηκε λειτουργούσε ήδη μέσα σε κεντρικούς μηχανισμούς. Η διαφθορά δεν άνθισε στην «τοπική αυτοδιοίκηση», αλλά εκεί όπου η κυβέρνηση είχε τον πλήρη έλεγχο . Η παραίτηση δύο γενικών γραμματέων δεν είναι «θεσμική αντίδραση».

Το να παρουσιάζεται αυτό ως «νίκη κατά της διαφθοράς» είναι σαν να πανηγυρίζει ένας πυροσβέστης επειδή έσβησε τη φωτιά που ο ίδιος άφησε να φουντώσει.

ΟΠΕΚΕΠΕ, Predator, Πολεοδομίες, ένα μοτίβο που δεν κρύβεται.

Η κυβέρνηση ζητά να πιστέψουμε ξανά ότι δεν γνώριζε, δεν είδε, δεν άκουσε, αλλά αποκάλυψε!!

Εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγέλλει έλλειψη συνεργασίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα στοιχεία βγαίνουν για το Predator και εκθέτουν ξανά την επίσημη γραμμή περί «ιδιωτών». Και τώρα, δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης αποχωρούν λόγω εμπλοκής σε κύκλωμα. Αν όλα αυτά συνιστούν «επιτυχία», τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε η κυβέρνηση αποτυχία;

Η εικόνα μιας κυβέρνησης που «κερδίζει τη μάχη κατά της διαφθοράς» δεν είναι απλώς αβάσιμη. Είναι προσβλητική για μια κοινωνία που βλέπει τα σκάνδαλα να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Η μάχη κατά της διαφθοράς πραγματικής διαφάνειας , όχι επικοινωνιακά σού, να παίρνεις την ευθύνη, λογοδοσία αντί για πανηγυρισμούς, θεσμούς που λειτουργούν και δεν εργάζονται και κυρίως να μην εμπλέκεσαι. Δεν παράγεις σκάνδαλα και μόλις αποκαλυφθούν δήθεν τα ξεσκεπάζεις. Πόσο πια υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών.

(Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια)