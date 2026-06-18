Μπαράζ ελέγχων στις Πολεοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων που πρόσφατα προφυλακίστηκαν.

Στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν όλες οι Πολεοδομίες της χώρας όπου άρχισαν ήδη να «ξεσκονίζονται» τα οικονομικά στοιχεία προσώπων που κατέχουν θέσεις «κλειδιά», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα δηλωθέντα περιουσιακά τους στοιχεία συνάδουν με το φορολογικό τους προφίλ.

Όλα ξεκίνησαν μετά τις πρόσφατες συλλήψεις για τη δράση του κυκλώματος στις Πολεοδομίες. Η Ανεξάρτητη Αρχή έθεσε αμέσως στο «κάδρο» όχι μόνο τους συλληφθέντες υπαλλήλους των Πολεοδομιών που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε άλλες Πολεοδομίες, ενώ το το ενδιαφέρον στρέφεται ακόμη και στα συγγενικά τους πρόσωπα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται πολύ προσεκτικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν όπως και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους . Επιπλέον, ελέγχονται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευτούν ακίνητα και μετρητά που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία προφυλακίστηκαν πριν από λίγες ημέρες.

«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα , ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους », όπως έλεγαν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα θα ολοκληρώνεται για κάθε μία πολεοδομία ξεχωριστά και εφόσον εντοπίζονται ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα το οποίο θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.