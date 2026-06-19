Τι εντόπισαν οι Αρχές και αποφάσισαν την ανάκληση της επίμαχης παρτίδας.

Σε ανάκληση παρτίδας βρεφικού γάλακτος προχώρησε η εταιρεία Laboratoires Novalac στη Γαλλία, έπειτα από αναφορές για γαστρεντερικές διαταραχές σε βρέφη που κατανάλωσαν το προϊόν. Συγκεκριμένα, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές κατέγραψαν 12 περιστατικά βρεφών που εμφάνισαν συμπτώματα όπως διάρροια και εμετούς, τα οποία συνδέονται με την ίδια παρτίδα του γάλακτος Allernova AR. Η εταιρεία προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση της παρτίδας 183403, η οποία διατίθεται σε συσκευασία 400 γραμμαρίων και φέρει ημερομηνία λήξης 17 Ιουλίου 2028. Το προϊόν είχε διανεμηθεί σε φαρμακεία της Γαλλίας από τον Απρίλιο έως τις 12 Ιουνίου.

Ένα βρέφος νοσηλεύτηκε

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ένα από τα βρέφη χρειάστηκε νοσηλεία, ενώ εργαστηριακός έλεγχος σε δείγμα κοπράνων ανίχνευσε παρουσία αδενοϊού, ενός παθογόνου που μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερίτιδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί άμεση σύνδεση του συγκεκριμένου περιστατικού με το γάλα. Παράλληλα, η εταιρεία έλαβε καταγγελίες από γονείς για ασυνήθιστο χρώμα και οσμή στο προϊόν της ίδιας παρτίδας.

Δεν εντοπίστηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί ούτε η τοξίνη cereulide

Η μητρική εταιρεία της Novalac, United Pharmaceuticals, πραγματοποίησε εκτεταμένους εργαστηριακούς ελέγχους στο προϊόν που παρασκευάστηκε στη Γερμανία. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών. Επιπλέον, δεν ανιχνεύθηκε η τοξίνη cereulide, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο πρόσφατων διεθνών προειδοποιήσεων για βρεφικά γάλατα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τις αλλοιώσεις στην οσμή και το χρώμα σε υπερβολική θερμική επεξεργασία μέρους της παρτίδας κατά την παραγωγή.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί συγκεκριμένος κίνδυνος για την υγεία, οι ποιοτικές αποκλίσεις καθιστούν το προϊόν ακατάλληλο για κατανάλωση. Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων της Γαλλίας (DGAL) συνεργάζεται με τις γερμανικές αρχές, τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, τη Santé Publique France και την αρμόδια επιστημονική υπηρεσία ANSES, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού. Οι καταναλωτές που διαθέτουν συσκευασίες από τη συγκεκριμένη παρτίδα καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους και να τις επιστρέψουν στο φαρμακείο από το οποίο τις προμηθεύτηκαν, ώστε να αντικατασταθούν με προϊόν άλλης παρτίδας.