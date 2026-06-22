Το κύμα καύσωνα θα ενταθεί από σήμερα Δευτέρα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης - SOS για τα καταφύγια άγριων ζώων βόρεια της ηπείρου.

Το κύμα καύσωνα, που έχει κάνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης να «βράζει», οδήγησε σε ακυρώσεις υπαίθριων εκδηλώσεων, διαταραχές στις μεταφορές, κλείσιμο σχολείων και τηλεργασία, καθώς αρχές σε όλη την ήπειρο εκδίδουν προειδοποιήσεις για την προστασία ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων.

Ο Ακσάι Ντεόρας, ανώτερος ερευνητής στο University of Reading's National Centre for Atmospheric Science στην Αγγλία, δήλωσε ότι είναι σαφές τι προκαλεί τα ρεκόρ θερμοκρασιών. «Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αποτέλεσε το εφαλτήριο για αυτό το φαινόμενο, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα με επιπλέον θερμότητα και καθιστώντας τις ακραίες θερμοκρασίες πολύ πιο έντονες από ό,τι στο παρελθόν», τόνισε, σύμφωνα με το AFP.

Κόκκινος συναγερμός στη Γαλλία

Στη Γαλλία, 49 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού της χώρας, με τις προβλέψεις να στέλνουν τον υδράργυρο στους 43°C στο Μπορντό και στους 39°C στο Παρίσι, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

Το κυβερνητικό κέντρο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών προειδοποίησε τους πολίτες να μην προσπαθούν να δροσιστούν σε αφύλακτες περιοχές όπως λίμνες και ποτάμια, μετά τους 13 θανάτους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο στη χώρα, στους οποίους περιλαμβανόταν και ένα 13χρονο κορίτσι, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη.

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Εκλεισαν 845 σχολεία - Κάνουν μάθημα με 32 βαθμούς Κελσίου στην αίθουσα

Παράλληλα, περίπου 845 σχολεία έκλεισαν σήμερα Δευτέρα λόγω ζέστης, ενώ άλλα 1.800 επέτρεψαν στους μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα.

«Την περασμένη εβδομάδα, η θερμοκρασία στην αίθουσα έφθασε τους 32°C. Και θα γίνει ακόμα χειρότερα, ενώ το σούπερ μάρκετ απέναντι είναι δροσερό και κλιματιζόμενο», είπε στο AFP δασκάλα δημοτικού στην περιοχή του Μπορντό.

«Όλοι νομίζουν ότι είναι φυσιολογικό, αλλά μια μέρα θα καταλήξουμε να διδάσκουμε στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ», πρόσθεσε.

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι λένε ότι το τρέχον κύμα καύσωνα, που έχει ήδη συνδεθεί με θανάτους ηλικιωμένων, μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σοβαρό με εκείνο του Αυγούστου του 2003, το οποίο είχε προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 15.000 ανθρώπων στη Γαλλία.

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Ακυρώθηκε προβολή αγώνα του Μουντιάλ στη Μαδρίτη

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε ακυρώσεις εκδηλώσεων για τη Γιορτή της Μουσικής στη Γαλλία, ενώ ακυρώθηκε και υπαίθρια προβολή του ποδοσφαιρικού αγώνα Ισπανία- Σαουδική Αραβία στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026.

Γαλλικές και βελγικές αρχές ακύρωσαν ή περιόρισαν σιδηροδρομικά δρομολόγια λόγω φόβων για βλάβες που θα οδηγούσαν σε συμφόρηση και καθυστερήσεις.

«Βράζουν» Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία

Στο Βέλγιο, αυτή την εβδομάδα αναμένεται οι θερμοκρασίες να είναι «οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ», προειδοποίησε ο Νταβίντ Ντεχενό, επικεφαλής προγνώσεων του μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε για «εξαιρετικά υψηλές» θερμοκρασίες για την εποχή, μέρα και νύχτα, έως την Τετάρτη, με θερμοκρασίες έως και 44°C σε ορισμένες περιοχές.

Ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, ανέφερε ότι «Βλέπουμε θερμοκρασίες από 5 ως 10 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό γι' αυτή την εποχή του χρόνου και σε μερικές βόρειες περιοχές ακόμα και περισσότερο από 10 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο».

Η πορτογαλική υπηρεσία IPMA ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες είναι γενικά πάνω από τον μέσο όρο, ενώ σε βόρειες και κεντρικές ηπειρωτικές περιοχές πλησιάζουν «προηγούμενα ρεκόρ».

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη από σήμερα Δευτέρα έως την Πέμπτη, με θερμοκρασίες άνω των 35°C.

SOS για καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι σήμερα η ήπειρος όπου οι θερμοκρασίες απέχουν περισσότερο από το φυσιολογικό, με μέση υψηλή θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από το σύνηθες για την περίοδο από το 1961 ως το 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, ένα ψηφιακό εργαλείο του πρακτορείου Reuters για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Συγκριτικά, η Ασία και η Βόρεια Αμερική βρίσκονται 2 βαθμούς Κελσίου και 1,3 βαθμό Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό.

Καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από τη ζέστη. Πουλιά, όπως πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια, τα οποία φτιάχνουν τις φωλιές τους στα γείσα των σκεπών των σπιτιών, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, ανέφερε o Ρομέν ντε Γέγκερ, βιολόγος και ιδρυτής του CREAVES ενός καταφυγίου για άγρια ζώα στο Τεμπλού του Βελγίου.

«Η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί μερικές φορές να φθάσει τους 50, ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι προτιμούν να πηδήσουν αντί να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν στις φωλιές τους», είπε ο ντε Γέγκερ στο Reuters, προσθέτοντας ότι το καταφύγιο έχει δεχθεί τις τρεις τελευταίες ημέρες 150 ζώα.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters