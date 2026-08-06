Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (26,3%), τη Σουηδία (23,9%) και την Κροατία (23,6%).

Παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά καθημερινής χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, το 22,6% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στη χώρα χρησιμοποιεί καθημερινά προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού ή σακουλάκια νικοτίνης, ποσοστό που είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 16,5%.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία (26,3%), τη Σουηδία (23,9%) και την Κροατία (23,6%), επιβεβαιώνοντας ότι η κατανάλωση καπνικών προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καθημερινής χρήσης καταγράφονται στην Ολλανδία (9,9%), την Ιρλανδία (11,7%), το Βέλγιο (13,6%) και το Λουξεμβούργο (13,8%), δηλαδή σχεδόν στο μισό του ελληνικού ποσοστού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα στην Ελλάδα παρουσιάζει μικρή βελτίωση σε σύγκριση με το 2022, καθώς το ποσοστό των καθημερινών χρηστών μειώθηκε από 24,2% σε 22,6%, σημειώνοντας πτώση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να απομακρύνει τη χώρα από τις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, καθώς εξακολουθεί να απέχει αισθητά από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου ένας στους έξι πολίτες ηλικίας 16 ετών και άνω κάνει καθημερινή χρήση προϊόντων καπνού ή συναφών προϊόντων, έναντι 17,5% το 2022, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή υποχώρηση της κατανάλωσης. Παράλληλα, το 77,5% των Ευρωπαίων δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί τέτοια προϊόντα ή δεν είχε κάνει χρήση τους κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας.

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Η έρευνα αναδεικνύει επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Εκτός από τη Βουλγαρία, τη Σουηδία, την Κροατία και την Ελλάδα, υψηλά ποσοστά καταγράφονται στην Κύπρο (22,6%) και την Αυστρία (19,6%), ενώ χώρες όπως η Γαλλία και η Λετονία κινούνται κοντά στο 19%. Στον αντίποδα, αρκετές χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερα επίπεδα καθημερινής χρήσης, γεγονός που αναδεικνύει τις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν εντός της ΕΕ.

Η Eurostat καταγράφει ακόμη ότι σε 17 από τα 27 κράτη-μέλη σημειώθηκε μείωση της καθημερινής χρήσης προϊόντων καπνού την περίοδο 2022-2025. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν η Ισπανία και το Λουξεμβούργο, ενώ αντίθετα οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κροατία και τη Λιθουανία.