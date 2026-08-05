Στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται λογιστές – φοροτεχνικοί με επαγγελματική ταυτότητα Α’ ή Β’ τάξης, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων.

Νέο πλαίσιο για την παράταση των προθεσμιών καταχώρισης πράξεων και οικονομικών στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για λογιστές – φοροτεχνικούς θεσπίζει υπουργική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση εξειδικεύει την εφαρμογή του άρθρου 233 του ν. 5297/2026 και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης παράτασης στις υποχρεώσεις δημοσιότητας επιχειρήσεων, όταν ο εξουσιοδοτημένος λογιστής αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του λόγω σοβαρών περιστατικών.

Στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται λογιστές – φοροτεχνικοί με επαγγελματική ταυτότητα Α’ ή Β’ τάξης, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναγνωρίζονται η νοσηλεία του ίδιου του λογιστή λόγω ασθένειας ή τοκετού για διάστημα τουλάχιστον τριών ημερών, η νοσηλεία συζύγου ή συγγενών πρώτου βαθμού όταν απαιτείται η προσωπική του φροντίδα, καθώς και ο θάνατος του ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού.

Η διάρκεια της παράτασης διαφοροποιείται ανάλογα με το περιστατικό. Σε περίπτωση νοσηλείας έως 30 ημέρες, οι προθεσμίες που λήγουν κατά το διάστημα αυτό παρατείνονται έως το τέλος του επόμενου μήνα, ενώ για μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας προβλέπεται επιπλέον επέκταση. Σε περίπτωση θανάτου, η προθεσμία μετατίθεται αυτοδικαίως έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα.

Για τη χορήγηση της παράτασης απαιτείται ο λογιστής να ήταν ήδη εξουσιοδοτημένος μέσω myAADE ή Gov.gr ή να συνδέεται με σχέση εργασίας με τον υπόχρεο πριν από την επέλευση του περιστατικού. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις για το διάστημα της παράτασης, ενώ τυχόν κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί ανακαλούνται.

