Ο αστυνομικός είπε στον απατεώνα ότι έχει στο σπίτι 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18 χιλιάδων ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας απατεώνας στις Σέρρες ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, ο οποίος όμως ήταν αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο 21χρονος απατεώνας προσποιήθηκε τον λογιστή ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και πως πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα για να εξοφληθεί.

Ο 45χρονος αστυνομικός, που αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα, του είπε ότι έχει στο σπίτι 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18 χιλιάδων ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει. Ο απατεώνας πήγε αλλά εκεί τον περίμεναν συνάδελφοι του αστυνομικού που προχώρησαν στη σύλληψή του.