Οι λαγοκέφαλοι εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα πριν από περίπου 20 χρόνια, ποιοι απειλούνται πραγματικά;

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα στους πολίτες η συχνή εμφάνιση λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με τους ειδικούς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, κάνοντας λόγο για μια διογκωμένη εικόνα που προβάλλεται στα ΜΜΕ αλλά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA, η Αναστασία Μήλιου, διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η κα Μήλιου υπογράμμισε ότι υπάρχει έντονη παραπληροφόρηση γύρω από την παρουσία του συγκεκριμένου ξενικού είδους στα ελληνικά ύδατα. Η ίδια ήταν κατηγορηματική όσον αφορά την επιθετικότητα του ψαριού, τονίζοντας ότι κανένα θαλάσσιο είδος δεν επιτίθεται στον άνθρωπο, εκτός και αν η φυσική του συμπεριφορά έχει αλλοιωθεί από εξωγενείς παράγοντες.

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά περιπτώσεις όπου άνθρωποι επιλέγουν να ταΐσουν ή ακόμα και να χαϊδέψουν λαγοκέφαλους, μια πρακτική εξαιρετικά επικίνδυνη που οδηγεί τελικά σε ανεπιθύμητες και αφύσικες αλληλεπιδράσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcrzlcxvet5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιος αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα;

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του «Αρχιπελάγους», το ζήτημα είναι κατά βάση περιβαλλοντικό και οικονομικό, παρά απειλή για τη δημόσια υγεία των λουομένων.

«Το πρόβλημα των λαγοκέφαλων είναι για τους ψαράδες», επεσήμανε, εξηγώντας τη βαθύτερη ρίζα του κακού. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που στερείται σωστής διαχείρισης της αλιείας. Το γεγονός ότι ψαρεύονται εντατικά και χωρίς έλεγχο τα μεγάλα θαλάσσια είδη, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα αποτελούσαν τους φυσικούς θηρευτές του λαγοκέφαλου, αφήνει το πεδίο ελεύθερο στο εισβολικό αυτό είδος. Η έλλειψη αυτών των φυσικών μηχανισμών αυτορρύθμισης του οικοσυστήματος αποτελεί το πραγματικό αγκάθι για τις θάλασσές μας.

Όσον αφορά τον φόβο των πολιτών στις παραλίες, η κα Μήλιου ήταν καθησυχαστική: «Για τους λουόμενους θεωρώ ότι είναι μια τεράστια υπερβολή. Στο 99,5% της ελληνικής ακτογραμμής δεν έχουμε κανένα πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας να βάλει τέλος στην κινδυνολογία.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Αντί για πανικό, η διευθύντρια του Ινστιτούτου πρότεινε μια δέσμη ουσιαστικών λύσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μεταξύ αυτών, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή αυστηρών και ρεαλιστικών μέτρων διαχείρισης της αλιείας, στη συστηματική παρακολούθηση της εξάπλωσης των εισβολικών ειδών και, φυσικά, στην έμπρακτη οικονομική και τεχνική υποστήριξη των επαγγελματιών ψαράδων που πλήττονται άμεσα.

Κλείνοντας, η κα Μήλιου έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη διατήρησης υγιών θαλασσών, σημειώνοντας ότι ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου δεν έχει σημειώσει κάποια δραματική ή ανεξέλεγκτη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, συνιστώντας ψυχραιμία και έγκυρη ενημέρωση.