Ο Γαλλικός κολοσσός γίνεται πλέον μεγαλομέτοχος του project αφού θα διαθέτει το 66% της νέας εταιρίας έναντι του ΑΔΜΗΕ που θα διατηρήσει το 34%.

Με μία τρίπλα, η Ελλάδα έβαλε την Γαλλία στο project για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου προσβλέποντας στο να μην είναι εκείνη που θα δεχθεί το μένος των Τούρκων εάν και εφόσον ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες πόντισης του καλωδίου που «πάγωσαν» οριστικά μετά το επεισόδιο στην Κάσο.

Ο Γαλλικός κολοσσός γίνεται πλέον μεγαλομέτοχος του project αφού θα διαθέτει το 66% της νέας εταιρίας έναντι του ΑΔΜΗΕ που θα διατηρήσει το 34%.

Οπερ μεθερμηνευόμενο – όπως μου λένε οι πηγές μου- τον τελικό λόγο για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και για το πρόσταγμα της επανεκκίνησης των ερευνών θα το έχει η Γαλλική εταιρία. Με την οποία θα κληθεί να τα βγάλει πέρα η Τουρκία.

Λ.Ι.