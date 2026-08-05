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Την πρόεδρο της Φωνής Λογικής υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Συνάντηση που όπως πληροφορούμαστε «διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα».

Θυμίζουμε πως ο προ ολίγων ημερών ο συγκεκριμένος δήμαρχος όχι μόνο αρνήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. για την αυτοδιοίκηση αλλά και επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για το χωρισμό του Δήμου. Χωρισμό που είχε προτείνει ο εμβληματικός Δήμαρχος της περιοχής Πάρης Κασιδόκωστας.

Τι να πούμε τώρα; Έκαστος εφ΄ ω ετάχθη;

Ε.Σ.