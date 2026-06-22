«Κλείδωσε» για τις 25 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελληνίων 2026, πώς θα δείτε τις βαθμολογίες στο κινητό και ψηφιακά.

Μετράμε πλέον επισήμως αντίστροφα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026, καθώς οι βαθμολογίες των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Όπως ανακοίνωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο το Υπουργείο Παιδείας κορυφώνονται οι διαδικασίες ώστε την προσεχή Πέμπτη να αναρτηθούν οι βαθμολογίες ανά μάθημα καθώς να παράλληλα να δημοσιοποιηθούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων. Παραδοσιακά τα στοιχεία αυτά θα αποτυπώνουν αναλυτικά ποσοστά συμμετοχής, καθώς και τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και ανά μάθημα.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πρώτη εικόνα χωρίς ειδικά μαθήματα

Σε πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους χωρίς να έχουν ενσωματωθεί οι επιδόσεις στα ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και στα αγωνίσματα, τα οποία βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία βαθμολόγησης.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα εξεταστεί το τελευταίο μάθημα γλώσσας, τα Ιταλικά, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των Πανελληνίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 11:00 και 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις τρόπους ενημέρωσης για τις βαθμολογίες τους:

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Μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφιοι που έχω καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνουν στην πλατφόρμα θα λάβουν μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 δηλαδή στα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου αν πρόκειται για υποψηφίους ΓΕΛ ή ανά τομέα/ ειδικότητα αν πρόκειται για υποψηφίους ΕΠΑΛ. Και σε δεύτερο χρόνο μέχρι αρχές Ιουλίου θα λάβουν το αντίστοιχο SMS με τις βαθμολογικές επιδόσεις σε όσα ειδικά μαθήματα συμμετείχαν όπως και τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε πρακτικές δοκιμασίες. Στην επόμενη φάση με ξεχωριστό μήνυμα θα ενημερωθούν για τη Σχολή επιτυχίας τους

Μέσω της επίσημης πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (αρχικά ονοματεπώνυμου και πατρώνυμου/μητρωνύμου).

Ενώ οι βαθμολογικές καταστάσεις των μαθημάτων θα αναρτηθούν στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ με τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου (χωρίς ονοματεπώνυμα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων)

Μέχρι την Τρίτη 23/6 η προθεσμία για το SMS

Υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν τα αποτελέσματά τους μέσω SMS θα πρέπει να έχουν δηλώσει ή επιβεβαιώσει τον αριθμό κινητού τους έως την Τρίτη 23 Ιουνίου, μέσω της ειδικής πλατφόρμας smsresults.minedu.gov.gr. Η διαδικασία επιβεβαίωσης περιλαμβάνει την καταχώριση του 8ψήφιου κωδικού υποψηφίου, των αρχικών των στοιχείων ταυτότητας και την επιβεβαίωση μέσω OTP.

Επόμενο βήμα: Μηχανογραφικό και Βάσεις 2026

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ξεκινά η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα διαρκέσει έως τα μέσα Ιουλίου. Οι Βάσεις 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουλίου, με πιθανότερη ημερομηνία τη Τρίτη 28 Ιουλίου.