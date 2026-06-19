Τι θα δούμε στο «Σόι σου», απόψε στις 21:00:
Τι μπορεί να συμβεί όταν ο Χαμπέας φάει κατά λάθος μια γερή σανιδιά στο κεφάλι από τον Μιχάλη;
Οικογενειακός πανικός! Μετά το ατύχημα, ο Χαμπέας παθαίνει προσωρινή αμνησία και αρχίζει να μπερδεύει πρόσωπα, συζητήσεις κι αποφάσεις, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
Η οικογένεια, τρομοκρατημένη προσπαθεί να τον συνεφέρει με κάθε πιθανό τρόπο: κομπρέσες, λεμόνια, γιατροσόφια και συμβουλές του internet.
Στο μεταξύ, μέσα στην αναστάτωση, εγκρίνονται εκδρομές, υποσχέσεις και αυξήσεις που κανείς δεν περίμενε.
Όσο όλοι τρέχουν πάνω κάτω ανήσυχοι, ο Χαμπέας αποδεικνύει πως ακόμα και με κενά μνήμης μπορεί να κάνει το σπίτι άνω κάτω — χωρίς καν να το θέλει!
{https://www.youtube.com/watch?v=ob3ZPZQy0_I}