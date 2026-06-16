«Οι συνεχείς άνωθεν παρεμβάσεις στο έργο των Υπηρεσιών με σκοπό την καταστρατήγηση της προστασίας των μνημείων υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων είναι η πραγματικότητα που ζούμε»

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας των γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού διατυπώνει ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος κάνει λόγο για συστηματική πίεση και επιρροές στη λειτουργία των συμβουλίων ΚΑΣ και ΚΣΝΜ, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι διαδικασίες οδηγούν σε γνωμοδοτήσεις που δεν υπηρετούν, όπως αναφέρει, αποκλειστικά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάνοντας λόγο για κίνδυνο υποβάθμισης της προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Ο Σύλλογος ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη, καθώς και θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας των γνωμοδοτικών οργάνων του ΥΠΠΟ. Τέλος, τονίζει ότι απαιτείται επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των συμβουλίων, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής θωράκισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποφυγή φαινομένων επιρροών από εξωγενείς παράγοντες.

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Η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ

Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες γύρω από το επονομαζόμενο «σκανδάλο της πολεοδομίας», καθώς και η παραίτηση του Γ. Διδασκάλου από τη θέση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΟ, δυστυχώς δεν αποτέλεσαν κεραυνό εν αιθρία για εμάς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του ΥΠΠΟ.



Τα τελευταία χρόνια είναι κοινό μυστικό πως η λειτουργία των συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, ΚΑΣ και ΚΣΝΜ, οδηγεί σε σχεδόν καθ΄ υπαγόρευση γνωμοδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις η υποταγή της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα ιδιωτικά συμφέροντα, μεγάλα ή μικρά, ως επίσημη κυβερνητική αντίληψη είχε και έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Η «απόσπαση και επανατοποθέτηση» του μνημειακού συνόλου που ανασκάφηκε στον σταθμό Βενιζέλου στο Μετρό Θεσσαλονίκης, που εκτός των άλλων είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και υπέρογκες αποζημιώσεις στον εργολάβο του έργου. Η εμμονή στην καταστροφή του μοναδικού μνημείου της Παπούρας στην Κρήτη, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές πολύ πιο πρόσφορες για την χωροθέτηση του ραντάρ του αεροδρομίου. Η εμμονή στην τοποθέτηση τελεφερίκ στη Μονεμβασία και το Δικταίο Άντρο. Η μη κήρυξη της χρήσης του κινηματογράφου Παλάς στο Παγκράτι προκειμένου να μετατραπεί σε σουπερμάρκετ. Η έγκριση ΑΠΕ σε άμεση επαφή με αρχαιολογικούς χώρους. Οι ιεραρχικές προσφυγές που φτάνουν στα Κεντρικά Συμβούλια, ώστε αυτά να εγκρίνουν όσα τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων έχουν απορρίψει, είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα.

Οι συνεχείς άνωθεν παρεμβάσεις στο έργο των Υπηρεσιών με σκοπό την καταστρατήγηση της προστασίας των μνημείων υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων είναι η πραγματικότητα που ζούμε όλοι οι υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολιτισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πραγματικότητα αυτή πηγαίνει χέρι χέρι με την πλήρη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού, τις απευθείας αναθέσεις για πανάκριβα έργα χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα από τα οποία κερδίζουν μόνο οι ανάδοχοι, αλλά και τις απηνείς διώξεις στους υπαλλήλους που προσπαθούν να κάνουν το καθήκον τους υπέρ της προστασίας των μνημείων.

Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση βαρύνει εξολοκλήρου την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ, τόσο την Υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη, όσο και τον παραιτηθέντα ΓΓ Γ. Διδασκάλου. Επί των ημερών τους η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΠΟ δεν έχει ερευνήσει ούτε μία υπόθεση διαφθοράς, αλλά έχει μετατραπεί σε εργαλείο για διώξεις «ανεπιθύμητων» υπαλλήλων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής δυσφήμισης του δημοσίου και κατάργησης της μονιμότητας.

Εφιστούμε την προσοχή των ΜΜΕ: το διορισμένο από την πολιτική ηγεσία στο ΚΣΝΜ μέλος, που φέρεται να κατηγορείται για δωροληψία, δεν έχει υπαλληλική ή άλλη σχέση με το ΥΠΠΟ. Κανένας εν ενεργεία υπάλληλος του ΥΠΠΟ δεν εμπλέκεται στη δικογραφία και οποιαδήποτε αναφορά της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Στερεάς Ελλάδος και Κυκλάδων στην υπόθεση συνιστά παραπληροφόρηση.

Αντιθέτως, οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες μας που σήμερα υπηρετούν στην ΥΝΕΜΤΕΑΣΕΚ, παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας λόγω της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών και των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, έπραξαν και πράττουν στο ακέραιο το καθήκον τους υπέρ της προστασίας των μνημείων, κόντρα στις πιέσεις ιδιωτών και της πολιτικής ιεραρχίας. Στεκόμαστε στο πλευρό τους.

Ζητάμε από την Δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως το σκάνδαλο. Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να μην «κρύβεται» και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες πράξεις.

Είναι αυτονόητο ότι το σκάνδαλο αυτό θα πρέπει να οδηγήσει άμεσα στην αναψηλάφηση των πράξεων και των αποφάσεων του ΥΠΠΟ και σε αλλαγή πλεύσης για τα γνωμοδοτικά του όργανα:

-Είναι απολύτως αναγκαία η επανεξέταση των φακέλων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία και ιδίως των αποφάσεων που εκδόθηκαν μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ που φέρεται να αποτέλεσε προϊόν συναλλαγής.

-Ζητάμε ανεξάρτητο έλεγχο και αναπομπή για τις γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων, τόσο του ΚΑΣ όσο και του ΚΣΝΜ, ιδιαίτερα όσες παρέκαμψαν τις εισηγήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών ή ανέτρεψαν προηγούμενες γνωμοδοτήσεις των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων.

-Ζητάμε την αλλαγή της σύνθεσης των κεντρικών συλλογικών γνωμοδοτικών συμβουλίων του ΥΠΠΟ, με μέλη ex officio και εκλεγμένα, όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων που υπηρετούν στο ΥΠΠΟ, προεδρία ανώτατου δικαστικού και διαφάνεια στις συνεδριάσεις τους, ώστε αυτά να κρίνουν με γνώμονα την προστασία των μνημείων και του δημόσιου χρήματος.