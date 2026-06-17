«Απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο Παύλος Πολάκης.

«Είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει γραμμή» ξεκαθάρισε ο Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» μίλησε για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι και ο κόσμος και εμείς είμαστε πληγωμένοι.

«Εδώ έχουμε φτάσει μέσα από μια διαδρομή η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά να καταγράφεται στο 1,5 2% κτλ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα υπάρξει λύση και εδώ είναι καθαρές κουβέντες. Και εγώ θα πω καθαρές κουβέντες. Είχαμε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 5 του μήνα, την οποία κοιτάξτε, εγώ έχω πολύ υψηλό IQ, μετρημένο, δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ να την καταλάβω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα; Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που σε επίσημο κείμενο κόμματος γράφεται αυτή εδώ η φράση στεκόμαστε. Λέει Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή την πρόταση θα συμφωνήσω. Προφανώς και δεν είναι η στρατηγική αντιπαράθεση και είναι εχθρός μας, αλλά στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή ο πρόεδρος ενός κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα; Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται».

« ...Εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Όμως τώρα και να το πούμε καθαρά και ξάστερα, αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχθές μόνο με δύο τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι ή είναι; Υπάρχει συμφωνία Φάμελλου Τσίπρα για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση; Για να πάει; Για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάει συγκροτημένα με πιθανά, με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο Να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην ΕΛΑΣ ή είναι αυτή η εξήγηση; Το εξηγεί αυτό το πράγμα ή ή. Είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημερινά. Δεν υπάρχει δεύτερη τρίτη εξήγηση. Δεν υπάρχει».

«...Εγώ λέω το εξής και δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε πολλά στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό κόμμα, είναι συγκροτημένο κόμμα, έχει παρελθόν, έχει παρόν και πρέπει να έχει μέλλον. Είμαι από τους πιο φανατικούς οπαδούς των συνεργασιών. Σαν δήμαρχος Σφακίων βγήκα φτιάχνοντας ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είχε μέσα από τίμιους δεξιούς μέχρι αναρχικούς και την πρώτη φορά πήρα 63% και την δεύτερη φορά πήρα 96%. Το υψηλότερο ποσοστό για δήμαρχο που έχει καταγραφεί από τον πόλεμο και μετά. Αυτό είναι το 6,4 με το δικό μου».

Και συνέχισε: «Συγκρούστηκα, έχασα την ηρεμία μου» αλλά ξέρετε «ο καθένας είναι η διαδρομή του. Είναι τα πιστεύω του, είναι η ψυχή του. Είναι αυτό που κουβαλάει. Κι επειδή εμένα δεν με βαστά κανένας, δεν έχω και κανένα πρόβλημα να μιλάω και να λέω πάντα τα πράγματα καθαρά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ευχάριστη για κανέναν. Ένα κόμμα που, όπως είπατε κι εσείς, βρέθηκε από το 4 στο 36 με το πάμε να κυβερνήσουμε και να σώσουμε τη χώρα του 2012 του Αλέξη Τσίπρα και με τη συμμετοχή μιας πολλών χιλιάδων στελεχών και ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα, η οποία τελικά μπόρεσαν και κυβέρνησαν, έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, διώξαν την επιτροπεία, στήριξαν τους αδύναμους, φορολογούσαν τους μεσαίους, δώσανε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που κράταγε 40 χρόνια. Και μιλάω για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Διαχειριστήκαμε με εντιμότητα τα δημόσια οικονομικά, έχοντας μας απέναντι όλα αυτά τα τους λύκους τύπου Σόιμπλε και Ντάισελμπλουμ. Βλέπω και κάτι, βλέπω και κάτι ντοκιμαντέρ τώρα τελευταία, τα οποία είναι η αγωνιώδης προσπάθεια να πάω λίγο. Αυτό. Είναι η αγωνιώδης προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με τον τρόπο που συμφέρει αυτούς που κυβερνούν. Δηλαδή ρε παιδί μου να σβήσει από το συλλογικό υποσυνείδητο με μοντάζ».

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Και επεσήμανε: «Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει γραμμή. Πρέπει ν αλλάξει γραμμή. Κινούμαστε με θεσμικό τρόπο σε αυτή την κατεύθυνση, με θεσμικό τρόπο, σε αυτή την κατεύθυνση» ενώ για τη θέση του προέδρου είπε: «Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος ή εάν αποπεμφθεί ο Σωκράτης Φάμελλος, δεν είναι. Κανένας δεν αποφασίζει αν έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Εκεί θα εκτιμηθεί το τι θα κάνω. Αλλά ξέρετε ότι εγώ πίσω δεν έκανα ποτέ. Σε κρίσιμες στιγμές λοιπόν. Από κει και πέρα αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι ευχάριστη, αλλά έχουμε περάσει και χειρότερα. Είναι από τα πιο χειρότερα μάλλον που περνάμε, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «σαφώς και έχει ευθύνη και είναι παράσημο του ότι το 4% το κάναμε 36%, αλλά δεν έχει ευθύνη που το 32% έγινε 17,8%; Για σιγά λοιπόν και κάποιοι τότε χτυπιόμαστε, αν και διώξαμε και το ΠΑΣΟΚ και τη Νικολάου και το Χειμάρα και το Σμυρλή».

Αναλυτικά όσα είπε ο Παύλος Πολάκης

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