Το περιστατικό αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση.

Την άμεση διερεύνηση περιστατικού που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο ζητά το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος, κάνοντας λόγο για επίθεση σε βάρος τους εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πυροσβεστικό όχημα που κλήθηκε να κατασβέσει φωτιά στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των πυροσβεστών. Όπως καταγγέλλεται, οι πυροσβέστες δέχθηκαν απειλές, ενώ άτομα που βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να αφαιρέσουν από το όχημα υλικά του εξοπλισμού.

Στο συμβάν συμμετείχαν ένας εποχικός πυροσβέστης, ένας Πυροσβέστης Επί Θητεία και ένας μόνιμος υπάλληλος. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς παρουσία ή συνδρομή της αστυνομίας.

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Το Σωματείο ζητά από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η εντολή για την επέμβαση και να διαπιστώσει εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού.

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Παράλληλα, επισημαίνει ότι παρόμοια περιστατικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους πυροσβέστες όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση των συμβάντων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή παρεμπόδιση του έργου τους μπορεί να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Τέλος, το Σωματείο αναφέρει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το θέμα, ενώ σχετική επίκαιρη ερώτηση αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή, με τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά να καλείται να δώσει απαντήσεις για το ζήτημα.