Η επίδοση των 8,36 μ. επιβεβαιώνει την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση και τον φέρνει ξανά στο επίκεντρο των κορυφαίων επιδόσεων της χρονιάς.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,36 μέτρα, η οποία αποτελεί και νέο ρεκόρ αγώνων. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με ένα άλμα κορυφαίου επιπέδου.

Ο Τεντόγλου, γνωστός για τη σταθερότητά του σε μεγάλες διοργανώσεις, έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και με μία μόνο ουσιαστικά «καθαρή» προσπάθεια έφτασε σε επίδοση που του εξασφάλισε άνετα την πρώτη θέση.

Η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα συνοδεύτηκε από υψηλές προσδοκίες, τις οποίες και επιβεβαίωσε πλήρως, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο και ενισχύοντας τη συνολική της συγκομιδή στη διοργάνωση.

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