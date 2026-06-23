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Η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 54 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο Νοτιοσουδανό, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής 48 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης τη Δευτέρα (22/06), πέρασαν οι λιμενικοί στο Ηράκλειο.

Η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 54 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από την Frontex και το Λιμενικό, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι 48 μετανάστες (45 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικοι) μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης, οι μετανάστες αναγνώρισαν τον 19χρονο ως το άτομο που οργάνωσε και πραγματοποίησε το ταξίδι από τη Λιβύη προς την Ελλάδα.

Οι μετανάστες ανέφεραν τις καταθέσεις ότι αναχώρησαν τις βραδινές ώρες Κυριακής (21/06) από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, έχοντας καταβάλει ποσά που κυμαίνονταν από 2.000 έως 14.000 δηνάρια Λιβύης (273 με 1.900 ευρώ) ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Ο Νοτιοσουδανός συνελήφθη για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών και έκθεση σε κίνδυνο.

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Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.