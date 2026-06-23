Σοβαρά ευρήματα προκύπτουν από τη βαλλιστική έκθεση για το μακελείο στα Βορίζια τον Νοέμβριο του 2025.

Η έκταση αλλά και η ένταση του ένοπλου επεισοδίου στα Βορίζια,που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, αποτυπώνεται από τη βαλλιστική έκθεση των εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από την έκθεση προέκυψε ότι οι 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν και εξετάστηκαν από διάφορα σημεία του φονικού αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Συνολικά, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από 5 όπλα τύπου 9mm, 4 πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα. Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.

Τέσσερα Kalashnikov και 76 κάλυκες

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες Kalashnikov συνολικά. Οι κάλυκες αυτοί έχουν διαχωριστεί σε ομάδες ως κάλυκες που έχουν πυροδοτηθεί από τον ίδιο τύπο όπλου. Γι' αυτό και οι ειδικοί κάνουν λόγο για τέσσερα διαφορετικά όπλα από τα οποία πυροδοτήθηκαν οι 76 συνολικά κάλυκες. Ειδικότερα πυροδοτήθηκαν ανά όπλο 16 κάλυκες, 21 κάλυκες, 27 κάλυκες και 12 κάλυκες.

Η φονική βολίδα δεν ταυτοποιήθηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η βολίδα που εντοπίστηκε στη σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν κατέστη δυνατό να συσχετιστεί με κανένα από τα τέσσερα συγκεκριμένα όπλα τύπου Kalashnikov που εξετάστηκαν. Παράλληλα, οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι στο αγροτικό όχημα του θύματος βρέθηκε θραύσμα άλλης βολίδας διαμετρήματος 7,62x39 χιλιοστών, επίσης συμβατής με Kalashnikov. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα ίχνη των δύο βολίδων δεν ταυτίζονται, γεγονός που υποδεικνύει ότι προέρχονται από διαφορετικές κάννες.

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Το συμπέρασμα αυτό ενισχύει το σενάριο ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου Kalashnikov. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η θανατηφόρα βολίδα και το θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα δεν προέρχονται από το ίδιο όπλο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει ποιο από τα τέσσερα εξεταζόμενα Kalashnikov έριξε τη μοιραία βολή.

Το ίδιο όπλο σε διαφορετικές επιθέσεις

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ορισμένοι κάλυκες που συλλέχθηκαν από το σημείο της επίθεσης φαίνεται να έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο είχε συνδεθεί και με δύο παλαιότερες ένοπλες επιθέσεις στην περιοχή του Τυμπακίου. Πρόκειται για ένα όπλο που εμφανίζεται να εμπλέκεται σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις μέσα σε διάστημα περίπου πέντε ετών.

Τέλος, τα όπλα του φονικού παραμένουν άφαντα από τον Νοέμβριο του 2025, καθώς μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί να διαπιστωθεί ο ρόλος του κάθε εμπλεκομένου στο μακελειό.