Οι 5 είναι ήδη προφυλακισμένοι για άλλα αδικήματα.

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία των πέντε μελών της οικογένειας Καργάκη, που εμπλέκονται στην υπόθεση της έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που συνδέεται με το αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μετά τις απολογίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκιση των δύο βασικών προφυλακισμένων για το σκέλος της υπόθεσης της έκρηξης, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων. Πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και έναν 48χρονο συγγενή της οικογένειας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του αγροτοσυνδικαλισμού.

Για τα υπόλοιπα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία ήδη κρατούνταν προσωρινά για υπόθεση ζωοκλοπής, επιβλήθηκε δέσμη περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, η προσέγγιση μελών της «αντίπαλης» οικογένειας, η παραμονή στον Δήμο Φαιστού, ενώ υποχρεώνονται και σε τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Παράλληλα, όλοι οι εμπλεκόμενοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, καθώς οι τρεις εξ αυτών ήδη εκτίουν προφυλάκιση για άλλες υποθέσεις που αφορούν ζωοκλοπές, ενώ οι δύο είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την εμπλοκή τους στο αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο της υπόθεσης της έκρηξης, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον 23χρονο ανιψιό της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα υπήρξε διαφωνία ως προς την ποινική μεταχείρισή του, με το Δικαστικό Συμβούλιο τελικά να αποφασίζει την αποφυλάκισή του με εγγυοδοσία 100.000 ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

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Με πληροφορίες του cretalive