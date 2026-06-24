Παράλληλα, προθεσμία για απολογία έχουν λάβει και οι τρεις κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία.

Εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της έκρηξης στα Βορίζια. Οι δύο άνδρες που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της τοποθέτησης και ενεργοποίησης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι που διώκονται για ηθική αυτουργία στην ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, κομβικό ρόλο στην έρευνα διαδραματίζει οπτικό υλικό που έχει συλλέξει η Ελληνική Αστυνομία. Οι αρχές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο βίντεο παρέχει κρίσιμες ενδείξεις για την παρουσία και τις κινήσεις προσώπων στην περιοχή την ώρα της έκρηξης, ενώ θεωρείται βασικό στοιχείο για την απόδοση των ρόλων στους εμπλεκόμενους.

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί αφορούν τόσο φυσική όσο και ηθική αυτουργία σε μια σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Παράλληλα, η συμπληρωματική ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει οδηγήσει στη διεύρυνση του κατηγορητηρίου και στην εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

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Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων αμφισβητούν ευθέως τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Ο δικηγόρος Γιώργος Κοκκοσάλης έκανε λόγο για γενικευμένη απόδοση ευθυνών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται «τσουβάλιασμα» προσώπων και πράξεων. Όπως ανέφερε, ορισμένες από τις κατηγορίες βασίζονται σε συλλογισμούς που, κατά την άποψή του, δεν στηρίζονται ούτε στη λογική ούτε στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

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Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η έντονη δημοσιότητα που έχει λάβει η συγκεκριμένη υπόθεση δημιουργεί ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει την αντιμετώπιση των κατηγορουμένων. Υποστήριξε ακόμη ότι ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, όχι μόνο δεν συμμετείχε στην τοποθέτηση του μηχανισμού αλλά φέρεται να κινήθηκε με σκοπό να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της έκρηξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η συνήγορος Θεονύμφη Μπέρκη, η οποία υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τους εντολείς της με την έκρηξη. Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, πέρα από μαρτυρικές καταθέσεις που προέρχονται από την αντίπαλη οικογένεια, δεν υφίστανται αντικειμενικά ευρήματα που να θεμελιώνουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η κ. Μπέρκη επισήμανε ότι η δικογραφία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο συμπληρωματικής διερεύνησης και ότι η επέκταση του κατηγορητηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάκρισης. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά έξι πρόσωπα, εκ των οποίων ο 24χρονος γιος της οικογένειας έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Με τις απολογίες όλων των κατηγορουμένων να έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δικαστικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και στα στοιχεία που αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djh9jj7788vt?integrationId=40599y14juihe6ly}