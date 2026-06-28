Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένοι με χειροβομβίδες πυραυλικής προώθησης και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και διέλυσε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία χθες Σάββατο.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

Η αντίδραση Χεζμπολάχ για τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου

Υπενθυμίζεται πως ο ηγέτης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τη συμφωνία που υπογράφηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. «Η συμφωνία-πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι «νομιμοποιεί» με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον διαβεβαίωσε πως η Βηρυτός «θα αναλάβει τις ευθύνες της» σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε τη συμφωνία-πλαίσιο, χαρακτηρίζοντάς την «πλήγμα» για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. «Καταλήξαμε σε μια ιστορική συμφωνία για το κράτος του Ισραήλ, μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις» με τον Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου. «Αυτό είναι ένα πλήγμα που καταφέραμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κατήγγειλε ως «μέγα λάθος» τη συμφωνία. Όπως δήλωσε, η λιβανική κυβέρνηση έχει υπουργούς της Χεζμπολάχ και «δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Λίβανο για να κατασχέσει τα όπλα» αυτής της οργάνωσης, τα οποία «μόνο οι στρατιώτες» του Ισραήλ θα καταστρέψουν.