Παρά τα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα, τις αντιφάσεις που εντοπίζουν οι Αρχές ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στο διπλό φονικό.

Να πείσει για την αθωότητά του επιχειρεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγιαλείας, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε τίποτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κοιμήθηκε στο σαλόνι του σπιτιού και το επόμενο πρωί βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα υποστηρίζει, καθώς υπάρχουν σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για την ανασύνθεση των γεγονότων. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε και αναπαράσταση στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κινήσεις που περιγράφει συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας.

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Την ίδια στιγμή, τα ιατροδικαστικά στοιχεία προκαλούν σοκ. Ο 26χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από κοντινή απόσταση και στη συνέχεια πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ η 54χρονη έφερε δεκάδες τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στο βιολογικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της 54χρονης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την ταυτοποίηση του δράστη ή την επιβεβαίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

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Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες ώρες πριν από το έγκλημα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το μαχαίρι που βρέθηκε στον χώρο, στο οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί αξιοποιήσιμα αποτυπώματα. Με τα έως τώρα δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης της κατοικίας ή εμπλοκής τρίτου προσώπου, γεγονός που διατηρεί τον 65χρονο στο επίκεντρο της έρευνας. Οι τελικές απαντήσεις αναμένονται από τα εργαστηριακά αποτελέσματα και την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, που θα κρίνουν και την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

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Αίγιο: Δε βρέθηκαν αποτυπώματα στο μαχαίρι

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος δε φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτα, καθώς μπορεί να έχει καθαριστεί. Άλλωστε οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι εντόπισαν ενδείξεις καθαρισμού του χώρου, ανέφεραν έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ βρέθηκε κι ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο του 65χρονου στο οποίο εντοπίστηκε ένας λεκές, πιθανόν από αίμα. Γι’ αυτό άλλωστε και το εσώρουχο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Αίγιο: Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση του 65χρονου

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου υποστήριξε ότι ο εντολέας της συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα και βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί επέστρεψαν χθες στην οικία προκειμένου να αναζητήσουν το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί κατά τις πρώτες έρευνες. Σύμφωνα με την ίδια, η συσκευή τελικά βρέθηκε, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέδραμε τις Αρχές στον εντοπισμό της. Η δικηγόρος υποστήριξε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει εύρημα αποτυπωμάτων του κατηγορούμενου πάνω στο φονικό όπλο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπεράσπιση δεν έχει ακόμη στα χέρια της όλες τις σχετικές εργαστηριακές εκθέσεις. Η δικηγόρος του κατηγορουμένου, γνωστοποίησε επίσης ότι πρόκειται να κατατεθεί αίτημα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων προσώπων, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι Αρχές ερευνούν αν ο 65χρονος είχε βοήθεια μετά το διπλό φονικό

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει συμβάλει σημαντικά στην έρευνα, καθώς – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου στο σπίτι κατά το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το έγκλημα. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρξε κάποιο πρόσωπο που συνέδραμε τον 65χρονο μετά το έγκλημα, είτε στην απομάκρυνση στοιχείων είτε στην κάλυψη των κινήσεών του.