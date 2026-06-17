Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συντετριμμένοι λένε το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη αστυνομικό.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και άφατης θλίψης τελείται αυτή την ώρα η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, ενώ η παρουσία των συναδέλφων της από την ΕΛ.ΑΣ. ανέδειξε το μέγεθος της συγκίνησης και του σοκ που έχει προκαλέσει η υπόθεση. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, τα οποία μέσα σε λίγες στιγμές έχασαν και τους δύο γονείς τους καθώς μετά τη γυναικοκτονία ο 50χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο.

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Έξω από τον ιερό ναό είχε παραταχθεί άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδίδοντας τιμές στη νεκρή αστυνομικό, ενώ το φέρετρο έφτασε τυλιγμένο με την ελληνική σημαία. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν την 45χρονη μέσα σε κλίμα οδύνης. Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας, τιμώντας τη μνήμη της εκλιπούσας και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια.

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Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές κατά την αποχώρηση του φέρετρου, με συγγενείς και συναδέλφους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τη θλίψη τους, αποχαιρετώντας την 45χρονη για τελευταία φορά στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του 52χρονου δράστη και αυτόχειρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη γενέτειρά του, στα Κουδούνια Δράμας, σε διαφορετικό κλίμα και με ιδιωτικό χαρακτήρα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, κανένα από τα δύο πρόσωπα δεν είχε απασχολήσει επισήμως τις υπηρεσίες τους για ζητήματα βίας ή σοβαρής οικογενειακής έντασης, ενώ δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες καταγγελίες που να ενεργοποιούν διαδικασίες παρέμβασης. Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ο δράστης είχε πρόσβαση σε όπλο, παρότι δεν χρησιμοποιήθηκε υπηρεσιακός οπλισμός στο έγκλημα, καθώς και το ενδεχόμενο ψυχολογικών ή προσωπικών προβλημάτων που δεν είχαν γίνει γνωστά στην υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει γνωστοποιηθεί επίσημα. Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική αυτή υπόθεση.