Ο θύτης αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο με θύμα μια αστυνομικό στη Δράμα που κατέληξε από τα βαρύτατα τραύματα με μαχαίρι που δέχθηκε από τον αστυνομικό σύζυγό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, τραυματίζοντάς την βαρύτατα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Το κουβάρι της υπόθεσης αποκαλύφθηκε όταν το παιδί της οικογένειας επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας. Αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο η κατάσταση της γυναίκας ήταν εξαιρετικά σοβαρή και λίγο μετά την μεταφορά της στο νοσοκομείο εξέπνευσε.

Η 40χρονη αστυνομικός μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένη έχοντας δεχθεί τουλάχιστον 3 μαχαιριές και από την πρώτη στιγμή «χαροπαλεύε» ώστε κατέληξε από τα χτυπήματα που είχε δεχθεί μεταξύ άλλων στο στήθος και την πλάτη.

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Την ίδια ώρα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της, ο οποίος είχε εγκαταλείψει το σπίτι μετά την επίθεση. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε περιοχή του Κορύλοβου σύμφωνα με τον proinos-typos.gr έχοντας προηγηθεί ενημέρωση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα από πολίτη που ανέφερε ότι εντοπίστηκε άντρας με τραύμα από πυροσβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του. Οι αρχές φτάνοντας στο σημείο διαπίστωσαν ότι το θύμα ήταν ο σύζυγος της αστυνομικού ο οποίος αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε στην 40χρονη σύζυγό του μετά από έντονο καβγά. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην αιματηρή οικογενειακή τραγωδία. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από συγγενείς και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του ζευγαριού, προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή άλλες καταγγελί

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