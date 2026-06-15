Η αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νεκρή είναι γυναίκα αστυνομικός, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στη Δράμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος επίσης υπηρετούσε στην Αστυνομία, φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του με μαχαίρι και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Κορύλοβο σύμφωνα με πληροφορίες από τον Proinos-typos.gr, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία με χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.

Πηγή: Πρωινός Τύπος

Το θρίλερ αποκαλύφθηκε όταν το παιδί της οικογένειας επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, αναφέροντας πως η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί παρά τη μάχη που έδωσαν για να τη κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφεραν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές για έναν άνδρα που βρισκόταν πυροβολημένος μέσα σε αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της τραυματισμένης γυναίκας, ο οποίος ήταν νεκρός.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να φωτίσουν τα αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή οικογενειακή τραγωδία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μαρτυρίες και στα στοιχεία που συλλέγονται από το περιβάλλον του ζευγαριού.