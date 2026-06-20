O διοικητής της ΤτΕ επανέρχεται στην περίοδο της κρίσης, ασκώντας αιχμηρή κριτική στους χειρισμούς του 2015.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα προχώρησε σε νέες τοποθετήσεις του για την κρίσιμη περίοδο της ελληνικής οικονομίας το 2015. Ο κ. Στουρνάρας υποστηρίζει ότι εκείνη την περίοδο υπήρξαν συζητήσεις και προσεγγίσεις που άγγιζαν το ενδεχόμενο ενός παράλληλου νομίσματος, επισημαίνοντας πως τέτοιες σκέψεις ενίσχυαν το κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Όπως σημειώνει, «οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι», ασκώντας σκληρή κριτική στις επιλογές που οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της σύγκρουσης με τους ευρωπαίους εταίρους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη μάχη για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, ακόμη και μετά την αποχώρηση του Γιάνη Βαρουφάκη από το υπουργείο Οικονομικών, υπήρχαν δυνάμεις που εξακολουθούσαν να «φλερτάρουν» με την ιδέα ενός παράλληλου νομίσματος,

Στην συνέντευξή του τονίζει χαρακτηριστικά ότι «το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος», υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της χώρας πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στην κεντρική τράπεζα.

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Στουρνάρας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, αναγνωρίζοντας ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδοι τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να υποτιμά τις προκλήσεις που παραμένουν. Προειδοποιεί μάλιστα ότι η συνέχιση της πορείας σταθερότητας δεν είναι δεδομένη, επισημαίνοντας με χαρακτηριστική φράση ότι «μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε», θέλοντας να τονίσει την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας και θεσμικής συνέπειας.