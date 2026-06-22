Εν αναμονή νέων μέτρων για την «επικήρυξή» των λαγοκέφαλων.

Σε τελικό στάδιο φαίνεται να βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο της για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, με την καθιέρωση οικονομικού κινήτρου προς τους ψαράδες για την αλίευσή του. Η «επικήρυξη» του είδους, στοχεύει στον περιορισμό του πληθυσμού ενός ιδιαίτερα τοξικού και επιθετικού ψαριού, το οποίο τα τελευταία χρόνια προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην αλιεία και στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το οικονομικό κίνητρο για τους ψαράδες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αποζημίωση ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου, με το ποσό να εξετάζεται ώστε να υπερβαίνει τα 4,73 ευρώ/κιλό, επίπεδο που είχε εφαρμοστεί ως σημείο αναφοράς σε αντίστοιχα προγράμματα στην Κύπρο. Όπως έχει αναφερθεί, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό οικονομικό κίνητρο για τους επαγγελματίες ψαράδες, ώστε να εντατικοποιηθεί η αλίευση του είδους, το οποίο έχει πλέον εδραιωθεί στη Μεσόγειο.

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Για το ζήτημα τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αποκαλύπτοντας ότι η Πολιτεία αναμένεται να δώσει οικονομικά κίνητρα προς τους ψαράδες για την αλίευση του λαγοκέφαλου, ο οποίος δείχνει να εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στις ελληνικές θάλασσες.

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Δεν θέλω να πω τιμές, πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες», ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης και συνέχισε:

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«Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε τον πληθυσμό του. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής. Είναι ένα τοξικό ψάρι. Υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω. Πρέπει να καταμετρηθούν, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε υψικάμινο για καύση», πρόσθεσε.

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«Ήρθε για να μείνει» ο λαγοκέφαλος

Αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνουν ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον παροδικό φαινόμενο. Αντιθέτως, όπως σημειώνεται, το είδος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Μεσόγειο, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαχείρισή του και όχι την εξάλειψή του. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνεται η στοχευμένη αλίευση, ιδιαίτερα σε περιόδους αναπαραγωγής, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο πληθυσμός του.

Ο λαγοκέφαλος προκαλεί σημαντικές ζημιές στον αλιευτικό κλάδο, καθώς καταστρέφει δίχτυα, επιτίθεται σε αλιεύματα και επηρεάζει την ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα, λόγω της τοξικότητάς του, απαιτείται ειδική διαχείριση μετά την αλίευση, με αυστηρούς κανόνες μεταφοράς και καταστροφής. Η παρουσία του είναι ιδιαίτερα έντονη σε ρηχά νερά, με επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες να κάνουν λόγο για αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης τα τελευταία χρόνια.

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Στόχος ο περιορισμός, όχι η εξάλειψη

Το νέο μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική περιβαλλοντικής διαχείρισης, με στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού του είδους και την προστασία της παράκτιας αλιείας. Οι τελικές λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, ενώ το ύψος της αποζημίωσης ανά κιλό θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του σχεδίου.

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