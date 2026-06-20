Στην μάχη κατά του λαγοκέφαλου αναμένεται να ενεργοποιηθεί ανά κεφαλή επιδότηση στους ψαράδες που θα παραδίδουν αλιευμένες ποσότητες του τοξικού ψαριού.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές θάλασσες λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ενός ιδιαίτερα τοξικού και επικίνδυνου για κατανάλωση ψαριού που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αλιεία και στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Από σήμερα ξεκινά πανελλαδική εκστρατεία αλιείας με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του είδους, μέσω του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου, στον οποίο συμμετέχουν ψαράδες από όλη τη χώρα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση του πληθυσμού του τοξικού ψαριού, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί με γρήγορους ρυθμούς και προκαλεί σημαντικές ζημιές στον αλιευτικό κλάδο.

Παράλληλα, εξετάζεται από την κυβέρνηση σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης και επιδότησης των επαγγελματιών αλιέων ανά αλιευμένο ψάρι, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες περιορισμού του είδους και να περιοριστεί η εξάπλωσή του στις ελληνικές θάλασσες.

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Η Κύπρος μας δείχνει το δρόμο για το κυνήγι του λαγοκέφαλου

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Απογευματινής», έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, για την κατάρτιση ενός σχεδίου που θα περιλαμβάνει ανά κεφαλή επιδότηση στους ψαράδες που θα παραδίδουν αλιευμένους λαγοκέφαλους ακολουθώντας την αντίστοιχη πρακτική που εφαρμόζει η Κύπρος.

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Ειδικότερα, το κυπριακό Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) επιδοτεί με περισσότερα από 4 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους που πιάνουν και παραδίδουν προς καταστροφή. Ταυτόχρονα, χρηματοδοτούνται συλλογικές ομάδες ψαράδων για να εντείνουν το ψάρεμα του λαγοκέφαλου κατά την αναπαραγωγική περίοδο του είδους, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

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Ο λαγοκέφαλος περιέχει την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη και δεν είναι βρώσιμος, ενώ πέρα από τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία προκαλεί σημαντικές φθορές σε δίχτυα και αλιευτικά εργαλεία, επηρεάζοντας άμεσα το εισόδημα των ψαράδων. Οι αρμόδιες αρχές και επιστημονικοί φορείς τονίζουν ότι απαιτείται συντονισμένη και διαρκής δράση για τον περιορισμό του φαινομένου, καθώς η εξάπλωση του είδους συνιστά πλέον σοβαρή περιβαλλοντική και οικονομική πρόκληση για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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Γεγονός ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου

Με ανάρτηση στα social media από τον λογαριασμό «Sea Safe Greece», γνωστοποιήθηκε πως από σήμερα και μέχρι τις 26 Ιουνίου θα είναι σε εξέλιξη ο 1ος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου. Πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοιβουλία που εμπνεύστηκαν και υλοποιούν Έλληνες ψαράδες θέλοντας να συνδράμουν στην μάχη κατά του τοξικού ψαριού δίνοντας ως επιβράβευση στους ψαράδες που κατάφεραν να αλιεύσουν λαγοκέφαλους, δώρα.

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