Με την απόρριψη των αιτημάτων της αυτοπρόσωπης παρουσίας των κατηγορουμένων και της οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης της διαδικασίας, συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης των Τεμπών.
Στην δωδέκατη συνεδρίαση παραβρίσκονται 3 από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους .
Αναλυτικά, η έδρα εκφώνησε σήμερα την απορριπτική της απόφαση για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Για την αυτοπροσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, η έδρα απέρριψε το αίτημα ως πρόωρο και επιφυλάχθηκε να το εξετάσει στην πρόοδο της δίκης.
Αντέδρασε ο Χρήστος Τηλκεριδης
Στο μεταξύ, αντέδρασε προς την έδρα ο Χρήστος Τηλκεριδης, πατέρας του Άγγελου, για την απόρριψη των αιτημάτων. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στην έδρα είπε, «Ήρθε το δημόσιο για να μας πει ότι φταίει ο Σταθμάρχης και εσείς το δεχόσαστε; Ο σταθμάρχης έδωσε εντολή για τα συστήματα ασφαλείας»;
Η πρόεδρος εμφανώς εκνευρισμένη απάντησε στον πατέρα του Άγγελου, επισημαίνοντας, «Αν νομίζετε ότι αυτό το δικαστήριο μπορεί να επηρεαστεί από μια παράσταση ή μία δήλωση πρωθυπουργού ή υπουργού να πράξετε τα δέοντα. Όποιος νομίζει ότι αυτό το δικαστήριο δεν είναι αμερόληπτο, προσβάλλει το δικαστήριο. Έχετε συνηγόρους. Ρωτήστε τους ποια είναι τα δικαιώματά σας».
Η δίκη συνεχίζεται με αιτήματα από την πλευρά των δικηγόρων υπεράσπισης. Ο κ. Αντώνης Ψαροπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μαρθης ζήτησε να αλλάξει η σειρά των μαρτύρων και να κληθούν επιπλέον μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Π. Τερζάκης και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας βιντεοεπιτηρησης του Οργανισμού, Ν. Τσαντζαρακης