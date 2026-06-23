Η λίστα με τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες/φορείς αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), στο πλαίσιο της στελέχωσης διοικητικών και υποστηρικτικών δομών για το νέο σχολικό έτος.

Οι αποσπάσεις αφορούν εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν ανάγκες σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου, καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς. Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ