Σε μια χρονιά όπου η Φυσική «άνοιξε τον δρόμο» για τις υψηλές βαθμολογίες, η Βιολογία είναι τελικά εκείνη που θα καθορίσει ποιοι θα φτάσουν μέχρι την κορυφή.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 έφερε στο φως μια ενδιαφέρουσα αντίθεση για τους υποψηφίους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου. Ενώ η Φυσική χάρισε φέτος υψηλές επιδόσεις σε μεγάλο αριθμό μαθητών, η Βιολογία αποδείχθηκε το μάθημα «κλειδί» που έβαλε κόφτη στην πορεία των υποψηφίων προς τις Ιατρικές Σχολές.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των υποψηφίων που πέτυχαν βαθμολογία άνω του 18 στη Βιολογία μειώθηκε αισθητά, από 19,47% το 2025 σε μόλις 12,51% το 2026. Πρόκειται για μια σημαντική πτώση που αλλάζει τις ισορροπίες στο πεδίο των Σχολών Υγείας και επηρεάζει άμεσα τον ανταγωνισμό για τις περιζήτητες θέσεις στις Ιατρικές τονίζει στο Dnews ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου (Ο viologos).

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν συγκριθεί με τη Φυσική, όπου οι αριστούχοι εκτοξεύθηκαν από 8,46% σε 28,14%. Με άλλα λόγια, ενώ χιλιάδες υποψήφιοι είδαν τις επιδόσεις τους να ενισχύονται από τη Φυσική, η Βιολογία λειτούργησε ως το μάθημα που περιόρισε τις πραγματικά κορυφαίες βαθμολογίες.

Όπως εξηγεί ο κ. Σαββόγλου «Φέτος, για να γράψει ένας μαθητής πάνω από 18 στη Βιολογία, δεν αρκούσε να είναι «διαβασμένος»· έπρεπε να έχει βαθιά αντίληψη του αντικειμένου. Αυτό το 12,51% είναι που θα κρατήσει τις Ιατρικές Σχολές σταθερές, στερώντας από χιλιάδες υποψηφίους το απόλυτο άριστα που τους χάρισε απλόχερα η Φυσική. Η Βιολογία εκανε τη διαφορά.»

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Βιολογία θα αποτελέσει τον βασικό «ρυθμιστή» εισαγωγής για τις Σχολές Υγείας. Παράλληλα σύμφωνα με τον κ. Σαββόγλου «ο διαχρονικός κανόνας των Πανελληνίων, σύμφωνα με τον οποίο το απόλυτο «4 στα 4» είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, επιβεβαιώθηκε και φέτος. Ακόμη και οι καλύτερα προετοιμασμένοι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μάθημα που μπορούσε να κάνει τη διαφορά.»

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Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει και τις βάσεις εισαγωγής. Παρά τη μεγάλη αύξηση των υψηλών επιδόσεων στη Φυσική, η σημαντική μείωση των αριστούχων στη Βιολογία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως αντίβαρο, περιορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων με πολύ υψηλές συνολικές βαθμολογίες. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι Ιατρικές Σχολές δεν θα δεχθούν τόσο ισχυρές ανοδικές πιέσεις όσο θα περίμενε κανείς βλέποντας μόνο τα αποτελέσματα της Φυσικής. Παράλληλα ο κ. Σαββόγλου απευθυνόμενος προς τους υποψηφίους αναφέρει ότι «Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον υπάρχει μια πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει το κενό ενημέρωσης των υποψηφίων. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομαδικής συνομιλίας στο Instagram, με τον τίτλο «Σχολές Υγείας 2026» (μέσω του λογαριασμού @o_viologos_official). ​Η κίνηση αυτή καινοτομεί καθώς δεν προσφέρει απλώς στεγνές συμβουλές καθοδήγησης, αλλά φέρνει σε άμεση επαφή τους τελειόφοιτους με ενεργούς φοιτητές που φοιτούν ήδη στα αντίστοιχα τμήματα (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν έγκυρα και εκ των έσω για την καθημερινότητα, το πρόγραμμα σπουδών και τις προοπτικές της κάθε σχολής, αποκτώντας ένα πολύτιμο εργαλείο πριν την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου.»

Το βαθμολογικό «παράδοξο» Φυσικής και Βιολογίας με φόντο τις Ιατρικές

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αποτίμηση του Γιάννη Ζαμπέλη, Καθηγητή Μαθηματικών - Εκπαιδευτικού Αναλυτή και δημιουργού του paideianet.com. Όπως τονίζει «Η Φυσική έγραψε την πιο εντυπωσιακή ιστορία του πεδίου: ΜΟ από 9,71 στο 12,08 (αύξηση 2,37 μονάδες). Οι άριστοι από 1.074 σε 3.644 — αύξηση 239%, σχεδόν τριπλασιασμός. Πάνω από ένας στους τέσσερις υποψηφίους πέρασε το 18. Στον αντίποδα, η Βιολογία Ο.Π., που είναι παραδοσιακά το βασικό μάθημα-κορμός για τις Ιατρικές, ήταν φέτος αισθητά πιο απαιτητική. Ο ΜΟ έπεσε από 12,52 στα 11,73 και οι άριστοι μειώθηκαν από 2.484 σε 1.631 — πτώση 34%. Από τους 19 ανά 100 υποψηφίους που είχαν 18+ πέρυσι, φέτος μειώνονται σε 12 στους 100. Η Χημεία Ο.Π. κινήθηκε επίσης πτωτικά αλλά πιο ήπια: ΜΟ -0,52 και αρίστοι -6%. Συνολικά, η ΕΒΕ ανεβαίνει κατά 0,24 μονάδες λόγω της δραματικής Φυσικής, αλλά η σύνθεση των αρίστων αλλάζει εντελώς: ο «νικητής» τύπος υποψηφίου αυτής της χρονιάς είναι αυτός που έπιασε υψηλό βαθμό στη Φυσική.»

Υπό το πρίσμα αυτό αναμένονται αυξομειώσεις στις Ιατρικές Σχολές που αναμένονται με ενδιαφέρον. Ειδικότερα σύμφωνα με τον κ. Ζαμπέλη μια πρώτη πρόβλεψη για την επίδραση στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου είναι αυτή:

Ιατρικές Σχολές (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πάτρας, Κρήτης, Ιωαννίνων, Θράκης)

Σχολές με υψηλή βαρύτητα στη Βιολογία και τη Χημεία. Η σημαντική πτώση των αρίστων στη Βιολογία (-34%) επιφέρει πτωτική πίεση στη βάση, που αντισταθμίζεται μερικώς από την άνοδο στη Φυσική. Πιθανότατα ηπιότατη πτώση των βάσεων, μικρές αυξομειώσεις ανά σχολή.

Οδοντιατρικές (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ)

Παρόμοιο προφίλ με τις Ιατρικές. Η ίδια λογική με μειωμένη ένταση. Πιθανή ελαφρά πτώση της βάσης.

Φαρμακευτικές (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πάτρας)

Σχολές με βαρύτητα στη Χημεία και τη Βιολογία. Με την Χημεία ελαφρώς δυσκολότερη και τη Βιολογία σαφώς δυσκολότερη, η πτωτική κίνηση είναι πιο πιθανή από ότι στις Ιατρικές.

Κτηνιατρικές (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Σχολές με βαρύτητα στη Βιολογία. Η πτώση των αρίστων στη Βιολογία οδηγεί πιο σαφώς σε πτωτική κίνηση των βάσεων.

Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Βιοχημείας, Επιστήμης Τροφίμων

Σχολές μέσης βάσης. Η συνολική ανοδική κίνηση του ΜΟ Πεδίου τις πιέζει ελαφρώς προς τα πάνω, αλλά η Βιολογία τις επηρεάζει αρνητικά. Αναμένεται σταθερή ή ελαφρά μεταβλητή εικόνα.