Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 74 εκατ. ευρώ είναι: 24, 27, 43, 48 και 50.
Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 12.
Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 3 είναι τα τυχερά δελτία.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Σημειώνεται ότι γίνονται δύο κληρώσεις την εβδομάδα, σε 19 χώρες της Ευρώπης, με κέρδη από €10.000.000 έως €120.000.000!
Για μια απλή στήλη (5+2) συμπληρώνεις 5 αριθμούς (από 1 έως 50) και 2 επιπλέον (από 1 έως 12).
Υπάρχει επίσης πληθώρα επιλογών, πλήρη και τυποποιημένα συστήματα, συνεχόμενες κληρώσεις αλλά και ομαδική συμμετοχή.