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Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 74 εκατ. ευρώ είναι: 24, 27, 43, 48 και 50.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 12.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ στη δεύτερη κατηγορία (5+1) 3 είναι τα τυχερά δελτία.

Δείτε τον πίνακα κερδών

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Σημειώνεται ότι γίνονται δύο κληρώσεις την εβδομάδα, σε 19 χώρες της Ευρώπης, με κέρδη από €10.000.000 έως €120.000.000!

Για μια απλή στήλη (5+2) συμπληρώνεις 5 αριθμούς (από 1 έως 50) και 2 επιπλέον (από 1 έως 12).

Υπάρχει επίσης πληθώρα επιλογών, πλήρη και τυποποιημένα συστήματα, συνεχόμενες κληρώσεις αλλά και ομαδική συμμετοχή.