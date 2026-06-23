Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, η λίστα.

Με φόντο τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα που αφορούν αποσπάσεις και ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.

Οι αποφάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φορέων και δομών, μεταξύ των οποίων Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ο ΕΟΠΠΕΠ, ο ΔΟΑΤΑΠ, το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και εκπαιδευτικοί και αθλητικοί φορείς.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν αποσπάσεις σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ακαδημία Αθηνών, στο Εθνικό Γυμναστήριο Ι. Φωκιανός, στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής, καθώς και ανανεώσεις αποσπάσεων σε φορείς όπως το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποφάσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα και Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2026-2027.

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