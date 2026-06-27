Διχασμό και τριγμούς έφερε στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος η κυβερνητική πρωτοβουλία για αυξήσεις από 60% έως και 90% των αποδοχών των μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου.

Για «διχασμένη Ιεραρχία για τις αυξήσεις μισθών» κάνουν λόγο τα Νέα σε δημοσίευμά τους.

Διχασμό και τριγμούς έφερε στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος η κυβερνητική πρωτοβουλία για αυξήσεις από 60% έως και 90% των αποδοχών των μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Δημήτρη Θ. Αλεξόπουλου, την ίδια στιγμή που οι διαφωνούντες στις αυξήσεις ιεράρχες «δίνουν ραντεβού» για την αποκαλούμενη «μεγάλη» Ιεραρχία του Οκτωβρίου για να εκφράσουν και θεσμικά την κάθετη διαφωνία τους, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δέχεται από το περιβάλλον του, από λαϊκούς και ιερωμένους, εισηγήσεις για λήψη συγκεκριμένης απόφασης κατά τη σύγκληση εκείνης της Ιεραρχίας, που θα προτρέπει τους μητροπολίτες με έναν τρόπο συντεταγμένης διάθεσης του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων.

Τα Νέα αναφέρουν επίσης, πως πηγές της οδού Αγίας Φιλοθέης, όπου βρίσκεται η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, μετέφεραν τις τελευταίες ώρες τον έντονο προβληματισμό του Ιερωνύμου, καθώς δεν αναμενόταν ο βαθμός και η έκταση των αντιδράσεων των πολιτών, όπως αυτές αποτυπώθηκαν, ιδιαίτερα, στα σχόλια και στην αρθρογραφία των ιστοσελίδων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και η συντριπτική πλειονότητα των μητροπολιτών δεν έχουν ασφαλώς ανάγκη υπόδειξης για το πώς θα διαθέσουν τις αυξήσεις στη μισθοδοσία τους, εκτιμάται πως μια υπόδειξη συντεταγμένης-κοινής διαχείρισης θα απαλύνει τον αρνητικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη, στέλνοντας μήνυμα συναντίληψης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νοικοκυριά στη χώρα. Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος δεν ανέμενε και την έκταση των διαφωνιών εντός της Ιεραρχίας, αφού θεωρεί ότι οι αυξήσεις είχαν συζητηθεί ήδη από τον παρελθόντα Νοέμβριο στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Ωστόσο οι φωνές διαμαρτυρίας δεν καταλαγιάζουν εύκολα. Επικρίσεις δέχεται εκτός του Ιερωνύμου και το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου. Οι περισσότεροι εκ των διαφωνούντων μητροπολιτών υπογραμμίζουν το λανθασμένο timing της συγκεκριμένης ρύθμισης, η οποία θεωρούν ότι «βάζει στο ίδιο κάδρο, με μια σε καθεστώς αποδρομής κυβέρνηση, εμάς τους επισκόπους που θα αντικρίσουμε στα μάτια τον κόσμο και την επομένη των εκλογών». «Αυτό που έχει μείνει στο τέλος της ημέρας είναι τα golden boys της Εκκλησίας και τα χρυσοποίκιλτα άμφια. Αυτό θέλαμε; Να βράζουμε στο ίδιο καζάνι με την κυβέρνηση;».

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Κρίσιμο διάστημα για την οργάνωση της ενδοεκκλησιαστικής αντίδρασης στην Ιεραρχία του Οκτωβρίου θεωρείται ο Αύγουστος, όπου τα διάφορα πανηγύρια ανά την επικράτεια δίνουν την ευκαιρία ποικίλων ζυμώσεων.

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Τι θα ισχύει εφεξής

«Ο Αρχιεπίσκοπος, οι μητροπολίτες και οι τιτουλάριοι μητροπολίτες θα παίρνουν το 90% των αποδοχών του γενικού γραμματέα, δηλαδή 4.671,90 ευρώ μεικτά. Εως τώρα, οι αποδοχές για τον Αρχιεπίσκοπο ήταν από 2.840 έως 2.915 ευρώ, μεικτά, ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Η αύξηση για τον (εκάστοτε) Αρχιεπίσκοπο ξεπερνά το 60%, ενώ για τους μητροπολίτες οι αυξήσεις αγγίζουν το 95%, σχεδόν διπλασιάζονται, δηλαδή. Αντίστοιχα, στο 70% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου θα υπολογίζονται και οι αποδοχές των επισκόπων και των βοηθών επισκόπων, βάσει της ρύθμισης στο πολυνομοσχέδιο. Ετσι οι αποδοχές τους αναμένεται να διαμορφωθούν στα 3.200 ευρώ/μήνα. Η ρύθμιση στο σύνολό της αφορά περί τους 120-130 ιεράρχες. Να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις αφορούν και τους μητροπολίτες της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, ενώ παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα συμβεί με τους μητροπολίτες και τους τιτουλάριους μητροπολίτες ή επισκόπους των ελληνόφωνων Πατριαρχείων, πολλοί εκ των οποίων φέρουν τίτλους πάλαι ποτέ διαλαμψάντων επισκοπών της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ μερικοί εξ αυτών χρηματοδοτούνται ήδη από τον κρατικό προϋπολογισμό» καταλήγει το δημοσίευμα.