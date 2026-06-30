Μετά τη ζέστη ο Μαρουσάκης μιλάει για αστάθεια του καιορού.

Περιορισμένη η αστάθεια περιμένουμε σημερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς περιμένουμε κοντά στην Πέμπτη το απόγευμα αυτήν την έξαρση, αυτό το μέτωπο καταιγίδων και αστάθειας.

Σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Θα βγει αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια κεντρικά, στην Ήπειρο, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στη Μακεδονία, ακόμη όμως και τα βουνά της Πελοποννήσου, θα συναντήσουμε μπόρες ακόμη και καταιγίδες.

Το μελτέμι θα περιοριστεί στο εσωτερικό του Αιγαίου, με μικρότερες εντάσεις ενώ θα ξαναενισχυθούν οι βοριάδες από την Παρασκευή και στη συνέχεια, επομένως και το ερχομενο Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα μονοπωλήσουν το καιρικό ενδιαφέρον μετά και την έξαρση αστάθειας που περιμένουμε Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αρχίζει και κάνει περισσότερη ζέστη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Και σήμερα θα προσεγγίσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της δυτικής Μακεδονίας, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, στο εσωτερικό της Ρόδου αλλά και της Κρήτης. Όσο πιο κοντά στη θάλασσα βρισκόμαστε θα μετριάζεται αυτή η ζέστη.

Ο καιρός σε αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο σήμερα. Το βοριαδάκι θα επιμεείνει με μέτριες και από το απογευμα με ισχυρές εντάσεις. Η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες το απόγευμα στο εσωτερικό του νομού. Ο υδράργυρος κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αρκετή η ζέστη από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη περίπου (39 βαθμοί Κελσίου αργά το απόγευμα).

Από την Πέμπτη, μεσημέρι με απόγευμα και κοντά στην Παρασκευή, θα μας πλησιάσει το κύμα αστάθειας από τη δυτική Ευρώπη και έτσι θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες με αυξημένες πιθανότητες να συναντήσουμε χαλαζοπτώσεις, ακόμη και επικίνδυνους κεραυνούς.

Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή.

Το Σάββατο σιγά σιγά θα περιοριστεί η αστάθεια προς τα ανατολικά και νότια. Θα αρχίσουν να ενισχύονται τα μελτέμια, τα οποία θα πάρουν τη σκυτάλη και θα κυριαρχήσουν μέχρι της αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Την επόμενη εβδομάδα τα μελτέμια θα μας δροσίσουν, θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, σε φυσιολογικά επίπεδα και θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες, καθώς μπορεί να μην απασχολούμαστε με το ακραίο κύμα καύσωνα στη γηραιά Ήπειρο, παρ΄όλα αυτά ο καιρός κρύβει παγίδες, εκπλήξεις για τη χώρα μας για το θέμα της αστάθειας και των πυρκαγιών.

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