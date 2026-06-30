Σκηνοθέτης του Χόλιγουντ καταδικάστηκε σε περισσότερα από δύο χρόνια φυλάκιση για εξαπάτηση του Netflix.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Καρλ Ρινς, καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για την εξαπάτηση του Netflix με το ποσό των 11 εκατομμυρίων δολαρίων για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένου του Κιάνου Ριβς, είχαν ζητήσει από το δικαστήριο να δείξει επιείκεια.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς και όσα ακούστηκα στη δίκη, είπε στο Netflix ότι χρειαζόταν 11 εκατομμύρια δολάρια για να ολοκληρώσει μια σειρά με τίτλο «White Horse», αλλά μετέφερε τα χρήματα σε προσωπικό λογαριασμό και τελικά ξόδεψε υπέρογκα ποσά σε πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια, ρούχα και είδη σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων 638.000 δολαρίων για δύο στρώματα.

Ο 48χρονος Ρινς και οι δικηγόροι του δήλωσαν στο δικαστήριο τη Δευτέρα ότι η συμπεριφορά του αυτή οφείλεται σε προβλήματα ψυχικής υγείας και ζητήματα με τη φαρμακευτική του αγωγή, τα οποία, όπως είπαν, αντιμετωπίζει τώρα με έναν νέο πάροχο υγείας.

«Αυτή η διαδικασία με έφερε αντιμέτωπο με πράγματα για την υγεία μου, την κρίση μου και τη ζωή μου», δήλωσε ο Ρινς. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αναγνώρισε ότι «προκάλεσε πραγματική ζημιά» και εξήγησε: «Απέτυχα να αναγνωρίσω τον κίνδυνο της κατάστασης στην οποία βρισκόμουν».

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Σημειώνεται πως τα ψυχολογικά του προβλήματα δεν περιγράφηκαν στο δικαστήριο, και ο ίδιος και οι δικηγόροι του αρνήθηκαν να τα διευκρινίσουν στη συνέχεια.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Ρινς – ο οποίος οφείλει επίσης περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση – θα έπρεπε να εκτίσει πέντε χρόνια φυλάκιση. «Ο κ. Ρινς είχε κάθε πιθανό πλεονέκτημα», από οικογενειακή περιουσία, εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, διάσημους φίλους και μια επιτυχημένη καριέρα, δήλωσε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Ντέιβιντ Μαρκέβιτς. Το κίνητρο του Ρινς, είπε ο εισαγγελέας, «ήταν η καθαρή απληστία».

Στο πλευρό του ο πρωταγωνιστής του, Κιάνου Ριβς

Ο Ρινς, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει επαγγελματικά και το όνομα Καρλ Έρικ Ρινς, κατάγεται από την περιοχή του Λος Άντζελες και άρχισε να κάνει ταινίες μικρού μήκους ως έφηβος. Αργότερα σκηνοθέτησε διαφημίσεις και στη συνέχεια τράβηξε την προσοχή με το «47 Ronin», στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Ριβς. Ο χαρακτήρας του ηγείται περιθωριοποιημένων σαμουράι που επιζητούν να εκδικηθούν τη δολοφονία του αφέντη τους.

Ο Ρινς «φέρνει εξαιρετική χαρά και ζεστασιά στους ανθρώπους γύρω του» και «δημιουργική έμπνευση μέσα από την δική του δημιουργικότητα και το όραμά του», ανέφερε ο Ριβς στο δικαστήριο με επιστολή του. Ο πρωταγωνιστής του «Matrix» δήλωσε ότι δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά αναγνώρισε ότι ο Ρινς «μπορεί να αυτοσαμποτάρεται». Είπε ακόμη πως ήλπιζε η ποινή του «να μετριαστεί».

Οι επενδύσεις και οι εξεζητημένες αγορές του Ρινς

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το Netflix κατέβαλε αρχικά στον Ρινς περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια για το «White Horse» το 2018 και το 2019, και στη συνέχεια παρείχε άλλα 11 εκατομμύρια δολάρια το 2020, αφού εκείνος ισχυρίστηκε ότι χρειαζόταν περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσει την παραγωγή.

Αντί όμως να διαθέσει αυτά τα χρήματα στη σειρά, ο Ρινς κατεύθυνε τα μετρητά σε προσωπικό λογαριασμό και έκανε μια σειρά από αποτυχημένες επενδύσεις, χάνοντας περίπου το μισό από τα 11 εκατομμύρια δολάρια σε μερικούς μήνες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς και τις καταθέσεις μαρτύρων. Δήλωσαν ότι τοποθέτησε τα υπόλοιπα κεφάλαια στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αποκομίζοντας κάποιο κέρδος, το οποίο ο Ρινς κατέθεσε στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι πολυτελείς αγορές, ανέφεραν οι εισαγγελείς, με τον Ρινς να αγοράζει πέντε Rolls-Royce, μια κόκκινη Ferrari, ρολόγια και ρούχα αξίας 652.000 δολαρίων και τα ακριβά στρώματα, συν άλλα 295.000 δολάρια σε πολυτελή κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη. Επιπλέον, χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να εξοφλήσει περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζεντ Σ. Ρέικοφ δήλωσε ότι οι δυσκολίες ψυχικής υγείας του Ρινς «μπορεί να εξηγούν κάποιες από τις υπερβολές» αλλά δεν «μειώνουν το συμπέρασμα του δικαστηρίου ότι ήταν αποφασισμένος να πει ψέματα για να αποσπάσει σημαντικά ποσά από το Netflix και έπειτα να πει ψέματα για να το καλύψει».

Καθώς ο Ρέικοφ ανακοίνωνε την ποινή φυλάκισης, ο Ρινς έγραφε σε ένα κομμάτι χαρτί πάνω σε ένα τραπέζι μπροστά του. Ένας από τους δικηγόρους του, ο Μπέντζαμιν Ζέμαν, χτύπησε ελαφρά την πλάτη του σκηνοθέτη.

Μετά το δικαστήριο, ο Ρινς – ο οποίος πρόκειται να παρουσιαστεί στη φυλακή τον Σεπτέμβριο – αγκάλιασε αρκετούς ανθρώπους που είχαν έρθει να τον υποστηρίξουν. Ο ίδιος και οι δικηγόροι του αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια καθώς αποχωρούσαν, εκτός από τον δικηγόρο Ντάνιελ ΜακΓκίνες, ο οποίος δήλωσε ότι ανυπομονούν να ασκήσουν έφεση για την υπόθεση.

Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει την ποινή του.

Πηγή: Guardian