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Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε όλη την πληγείσα περιοχή.

Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, ο οποίος άφησε δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε όλη την πληγείσα περιοχή.

Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες δορυφορικού ραντάρ υψηλής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που συλλέχθηκαν στις 25 Ιουνίου, την επόμενη μέρα των σεισμών, σύμφωνα με τους ερευνητές Κόρεϊ Σερ και Τζέιμον Βαν Ντεν Χεκ του κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον.

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«Πρόκειται για μια προκαταρκτική και ταχεία αξιολόγηση» που «αντανακλά μια απότομη αλλαγή στην επιφάνεια», γράφουν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως δείκτης και δεν έχει επαληθευτεί επί του πεδίου.

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Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκες εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι 855 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων 189 «ολικών καταρρεύσεων».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ